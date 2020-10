Juventus-Napoli, in programma domenica 4 ottobre, è una partita speciale per Andrea Pirlo che sfiderà un suo grande amico, nonché compagno di mille battaglie al Milan e in Nazionale, Gennaro Gattuso. I due spesso hanno fatto assieme dei grandissimi scherzi, adesso lo scherzetto Pirlo vuole farlo a Gattuso:

Eravamo diversi sul campo e lo siamo come allenatori. Ognuno cercherà di mettere a difficoltà l'altro, ma non credo che uno dei due abbia dei vantaggi. Lo scherzo più bello sarebbe batterlo domani e poi parlarne tra di noi. Il Napoli con l'arrivo di Gattuso ha cambiato la mentalità: grande possesso palla, squadra forte che labora insieme da un anno ma noi non siamo da meno. Sappiamo quello che dobbiamo fare.

Juve-Napoli non è una partita a rischio

A causa dei numerosi contagiati del Genoa, che domenica scorsa ha affrontato il Napoli (che a sua volta ha Zielinski con il Covid), il posticipo della 3a giornata è diventato una partita a rischio. Ma così non è per Andrea Pirlo che garantisce sul regolare svolgimento della partita, che si terrà anche se il numero dei contagiati dei partenopei aumenterà: "Non penso ci sia il rischio di non giocare. La Lega ha dato regole ben precise. Noi abbiamo preparato la partita e saremo pronti, non ci sentiamo influenzati da questa cosa. Oggi bisogna avere paura anche solo ad andare in giro, non devi aver paura di giocare".

Cristiano Ronaldo è un grande lavoratore

Dopo aver detto con grande sincerità che domenica scorsa contro la Roma mettere Kulusevski sulla fascia è stata una mossa un po' azzardata, il tecnico juventino ha fatto capire che Arthur giocherà in luogo di Rabiot e a sinistra toccherà a Cuadrado o al giovane Frabotta e soprattutto ha esaltato Cristiano Ronaldo:

Ronaldo è un grande lavoratore, non so se è un caso che abbia iniziato così la stagione, per noi è fondamentale che la finisca così, con uno-due gol a partita. Il suo spirito con un uomo in meno a Roma deve essere da esempio per tutti. Morata è un giocatore funzionale al nostro gioco, non penso che abbia fatto così male, non ha avuto tempo per inserirsi nei meccanismi. Pensavamo che avesse le caratteristiche per giocare contro la Roma, vediamo domani. Dybala viene da due mesi di totale assenza, ha un'altra settimana in più nelle gambe, capiremo domani se può giocare dall'inizio o entrare dopo. Arthur viene da allenamenti più continui, ha fatto una buona settimana, può giocare dall'inizio visto che non c'è Rabiot. Cuadrado e Frabotta sono gli unici due disponibili per la fascia sinistra, quindi due potenziali titolari.

Il mercato e poi la Champions

Dopo la partita con il Napoli ci sarà l'ultimo giorno di mercato, in cui la Juventus vorrebbe comprare Federico Chiesa, ma se non si vendono un paio di elementi l'affare non si potrà fare. Pirlo nella conferenza ha parlato anche nel girone di Champions, e il ‘Maestro' è soddisfatto dell'esordio a Kiev, e sa che la partita con il Barcellona darà la carica al gruppo: "Stiamo parlando con la società. Faremo qualcosa oppure no, se lo faremo lo sapremo solo lunedì. Sono contento della rosa che ho ma tutto ancora può succedere. Quanto a Khedira, De Sciglio e Douglas Costa, sono a disposizione come tutti gli altri. Il girone di Champions è affascinante, giocare con il Barcellona alza il livello, andare a Kiev la prima partita quando non c'è ancora il gelo è positivo per noi. E' un girone che ci piace, non vediamo l'ora di cominciare".