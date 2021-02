Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Juventus TV presentando la sfida di domani contro l'Inter all'Allianz Stadium che vale l'accesso alla prossima finale di Coppa Italia. Il tecnico dei bianconeri ha sottolineato molto come sia importante l'approccio iniziale alla gara specificando come conosca molto bene l'Inter. All'andata la Juventus era riuscita a far sua la partita vincendo 2-1 al Meazza e costringendo ora i nerazzurri ad una gara di rimonta nel fortino bianconero. Pirlo punta tutto sulla concentrazione della squadra: "L'obiettivo è troppo importante per lasciarcelo scappare – ha detto – Dobbiamo essere concentrati. Obiettivo che dobbiamo centrare a tutti i costi”.

Il tecnico della Juventus ha precisato ancora una volta come la squadra abbia reagito al meglio in questo 2021 compattandosi e aiutandosi l'uno con l'altro per un obiettivo comune. "Abbiamo 23 titolari che possono tutti giocare in qualsiasi partita". Pochi dubbi sulla formazione iniziale con la conferma di Buffon in porta, così come accaduto all'andata, e l'impiego dal primo minuto di Kulusevski al fianco di Cristiano Ronaldo in attacco dopo l'iniziale panchina contro la Roma in campionato per lo svedese.

Le parole di Pirlo

Andrea Pirlo ha precisato come sia fondamentale avere un approccio giusto alla partita se non si vuole rischiare di venire schiacciati dalla furia dell'Inter: "È come se fosse una finale – ha detto – bisogna partire che se fossimo pari, dallo 0-0″. Il tecnico bianconero infatti, non si fida della squadra di Antonio Conte, ribadendo come l'Inter abbia organizzazione e sia molto concentrata: "Hanno giocatori forti, li conosciamo bene – ha ribadito – Conosciamo bene le caratteristiche di Lukaku e Hakimi che saranno in campo domani".

Impossibile ora non commentare il momento della Juventus che nelle prime 11 gare del 2021 ha vinto ben 10 partite perdendo solo contro i nerazzurri in campionato. Una continuità che secondo Pirlo è merito soprattutto del gruppo, capace di compattarsi in un momento che poteva diventare molto difficile: "Crediamo molto in quello che facciamo e abbiamo grandi qualità all'interno del gruppo – ha detto – Abbiamo obiettivi ben precisi ed è su questo che lavoriamo". Sulla formazione che scenderà in campo, Pirlo sembra avere già le idee molto chiare: "Giocherà Buffon in porta con Kulusevski dal primo minuto".