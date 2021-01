Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato alla vigilia della sfida di campionato tra i bianconeri e l'Udinese in vista del posticipo di domani alle 20:45. I campioni d'Italia in carica dovranno ripartire dalla sconfitta subito in casa contro la Fiorentina che ha chiuso il 2020 della Juventus che adesso ha solo voglia di ripartire al meglio e conquistare punti importanti per accorciare le distanze da Milan e Inter: "La squadra è vogliosa di ripartire dopo l’ultima prestazione – ha detto Pirlo – ripartiamo per fare un buon inizio di campionato".

Il tecnico dei bianconeri si è però soffermato sul day after di Juventus-Fiorentina evidenziando come la squadra abbia risentito molto della sconfitta e che dopo un confronto nello spogliatoio si è deciso di ripartire con obiettivi precisi per il futuro: "Abbiamo parlato della partita con la Fiorentina che è stata completamente sbagliata – ha specificato l'allenatore bianconero – È stata una bella riunione". Contro l'Udinese, domani, non sarà una gara facile contro una squadra che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque: "Mi aspetto una partita difficile".

Pirlo alla viglia di Juventus-Udinese

Andrea Pirlo non si fida di questa Udinese che nelle ultime partite ha fatto vedere cose interessante specie dal punto di vista della crescita di alcuni giocatori di spicco, come Pereyra, che hanno consentito alla squadra di Gotti di compiere quel salto di qualità importante che si aspettava la società friulana: "L’Udinese sta bene fisicamente ed è una squadra organizzata, con giocatori bravi nelle ripartenze – ha evidenziato Pirlo – Dovremo stare attenti a fare una gara accorta". Ma ovviamente il pensiero dell'allenatore va all'ultima partita del 2020, quella persa contro la Fiorentina: "La squadra l'ho ritrovata bene dopo qualche giorno di vacanza – ha detto – Non voglio vedere più la partita con la Fiorentina, possiamo fare meglio".

Il calendario della Juventus non aiuta i bianconeri che sono costretti a dover giocare ogni partita come se fosse una finale data l'importanza delle gare tra gennaio e metà febbraio. Prima della Champions infatti la Juventus si gioca tutto tra scontri diretti contro Milan e Inter più la Supercoppa con il Napoli: "Sarà un mese importante con molte partite – ha specificato – ci sarà spazio per tutti perché giocare in pochi giorni ci toglierà energie". Pirlo ha annunciato la ripresa degli allenamenti anche da parte di Demiral, Arthur e Chiellini.