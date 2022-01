Piqué scatenato, Emery umiliato sui social: “Ti lamenti ancora del 6-1 del Barcellona sul PSG” Guerra social senza esclusione di colpi tra Gerard Piqué e Unai Emery. Il difensore del Barcellona risponde al tecnico del Villarreal con una frecciata: “Ti lamenti ancora del 6-1 del Barcellona sul PSG”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Quella tra Gerard Piqué e Unai Emery è una guerra senza esclusione di colpi. Tutto parte dal pareggio 2-2 tra Atletico Madrid e Villarreal nell'ultimo turno della Liga. L'allenatote del submarino amarillo ha parlato in conferenza stampa al termine della partita. Una post gara infuocato che non ha risparmiato polemiche da parte del tecnico ex Arsenal e PSG per il gol annullato a Dani Parejo per un presunto fallo di mano. Un episodio contestato da Emery che si lamenta del fatto che questo sia stata l'ennesima dimostrazione dei torti arbitrali nei confronti del Villarreal.

Il tecnico basco fa infatti riferimento alla gara precedente giocata dal Villarreal in casa contro il Barcellona. Partita persa dalla sua squadra per 2-0 e che si porta dietro una coda di polemiche. Emery ha infatti sottolineato come, invece di annullare il gol a Dani Parejo contro l'Atletico, sarebbe stato da segnalare un episodio clamoroso accaduto contro i catalani. Nella gara di pochi giorni prima, Emery evidenzia come ci fosse stato un chiarissimo fallo di mani in area di rigore da parte di Piqué sullo 0-0. L'allenatore del Villarreal spiega l'episodio controverso senza filtri.

Emery fa dichiarazioni di fuoco: "In questo stadio c'è stato un altro mani evidente di Piqué – ha detto – Quella partita l'abbiamo persa e lui ha sempre negato". Emery non si limita a questo e prosegue la sua polemica scagliandosi personalmente contro il difensore del Barcellona: "Il mani nostro di questa sera non era da fallo mentre quello di Piqué sì – prosegue prima di affondare il colpo – Lui poi si mette a commentare su Twitter le condotte arbitrali della altre partite". Il riferimento di Emery è al commento post Real Madrid-Valencia di sabato scorso.

Piqué fa trascorrere una notte, una mezza giornata, per ragionare e ripensare, probabilmente, a cosa rispondere. La replica arriva puntuale, sempre su Twitter, in risposta a un video pubblicato da ‘Directo Gol' in cui viene isolato proprio quel passaggio della conferenza stampa di Emery in cui si scaglia contro Piqué: "Questa è una persona che 3 anni dopo si lamenta ancora dell'arbitro sul 6-1 – scrive Piqué in riferimento alla storica e clamorosa rimonta del Barcellona sul PSG in Champions di qualche anno fa – Superalo, Unai". A proposito di quella partita infatti, Emery ritornò a parlare a distanza di tempo sottolineando in un'intervista il suo punto di vista: "Avrei cambiato solo l'arbitro in quella partita".