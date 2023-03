Piqué affronta le conseguenze della rottura con Shakira: “C’è un Cristo armato che mi aspetta” Gerard Piqué ha in mente di estendere il prodotto della Kings League anche in America Latina ma ha un problema e ne parla con i colleghi del torneo. “Lì non posso entrare… è meglio se non ci vado”.

Gerard Piqué rivela, tra il serio e il faceto, che in America Latina non può mettere piede.

Mai sottovalutare le conseguenze dell'amore (tradito). Gerard Piqué se ne sta accorgendo un poco alla volta, ci sono posti – anche in Spagna – in cui non può andare. Ci sono Paesi nei quali non è affatto il benvenuto, in particolare quelli dell'America Latina, lembo di mondo dove ha in mente di diffondere la sua Kings League per alimentare gioco e business. Ma non è semplice. Anzi, allo stato dei fatti, tra il serio e il faceto, si lascia scappare che avrebbe problemi a presentarsi lì.

L'ex calciatore del Barcellona ha discusso dell'argomento durante il collegamento della trasmissione dedicata al torneo ideato con lo streamer Ibai Llanos. In studio c'era anche l'ex portiere del Real Madrid e della Roja, Iker Casillas, che hanno ascoltato sorridendo al riferimento ironico (mica tanto…).

La questione è iniziata quando Piqué ha parlato della discussione avuta con il creatore di contenuti Juan Guarnizo, un colombiano che vive in Messico: ha visto saltare la partita della sua squadra per un problema regolamentare. Non è ben chiaro cosa sia successo ma è certo che la confusione nell'applicazione delle norme deve aver provocato un pasticcio.

L’ex calciatore del Barça parla delle conseguenze della rottura con Shakira.

"C'è un Cristo armato in Messico… lì non posso entrare", ha ammesso l'ex giocatore provocando l'ilarità degli interlocutori in collegamento con lui. E ha aggiunto: "Anche in Colombia ce l'ho già…". Chiaro il riferimento alla rottura della relazione con Shakira che nei Paesi latino-americani ha una celebrità tale da essere considerata una personalità importante.

Per avere un'idea di cosa intendesse realmente Piqué serve spiegare il senso dell'espressione molto forte che ha utilizzato nel suo discorso: montare o avere un Cristo in Spagna significa che hanno in serbo qualcosa di molto brutto per qualcuno. In buona sostanza, se mette piede lì – più ancora se in compagnia della nuova fidanzata Clara Chia Marti – non riceverà affatto una buona accoglienza. E lui, Gerard, è tra i più odiati in questo momento. Ecco perché sa bene cosa può aspettarsi.

Il ragionamento fatto da Piqué con i compagni di avventura nasconde anche un'altra questione: trovare il modo di estendere la Kings League, il torneo di calcio a sette che va in onda in streaming sul canale Twitch, anche in America Latina. L'ingaggio di Ronaldinho è stato un segnale molto preciso: l'ex Pallone d'Oro non è stato preso solo per aumentare l'audience ma per far sì che il trofeo sbarchi presto anche in Brasile.

E Dinho dovrebbe essere una sorta di referente per il suo Paese del campionato che ha preso piede in Spagna e, grazie alla Rete, ha intenzione di fare proseliti ben al di là dei confini iberici. Ma deve fare attenzione e guardarsi bene le spalle. Da quelle parti, dietro un angolo di una strada, rischia di trovare un "Cristo armato" che lo aspetta.