Piqué a Las Vegas non se l’aspettava: si ritrova contro un intero stadio a causa di Shakira Durante l’amichevole Barcellona-Real Madrid.è stato pesantemente fischiato Gerard Piqué. Per il difensore fischi ogni qual volta toccava palla. Sugli spalti cori per Shakira.

A cura di Alessio Morra

Tante squadre di alto livello sono negli Stati Uniti per giocare delle partite amichevoli. A Las Vegas si è disputato il primo ‘Clasico' della stagione tra Barcellona e Real Madrid, che in realtà non è mai un'amichevole. Jordi Alba e Vinicius sono andati in escandescenza e hanno dato il là a una rissa, alla fine hanno vinto i catalani (1-0, gol di Raphinha). Ma la scena se l'è presa tutta, suo malgrado, Gerard Piqué, che è stato fischiatissimo dagli spettatori che non gli ha perdonato la fine del matrimonio con Shakira.

Ha vissuto una situazione sicuramente inaspettata Piqué, che i fischi se li aspetta al Bernabeu ma non pensava certo che li avrebbe sentiti per sé a Las Vegas. Il difensore entra in campo nella ripresa e inizia il suo personalissimo calvario. Perché da quel momento in poi piovono fischi per lui.

Ogni volta che tocca il pallone, una buona fetta degli spettatori che lo ha preso di mira, gli regala buuu e cori, tutt'altro che positivi. Secondo quanto sostiene ‘Marca' l'Allegiant Stadium ha fischiato Piqué per la questione riguardante la sua separazione da Shakira, cantante colombiana che è stata legata sentimentalmente per oltre un decennio al centrale catalano.

Non ci voleva un grande investigatore in realtà per capirlo. Considerato che c'è un'amplia comunicata sudamericana a Las Vegas che in questa separazione è dalla parte di Shakira e considerato che poi a un certo punto sono stati canticchiati dei cori in favore di Shakira. Proprio quando Piqué toccava il pallone una parte dello stadio ha scandito: "Shakira, Shakira, Shakira".

Una situazione paradossale che non è stata ignorata nemmeno dagli calciatori del Barcellona, Jordi Alba ha risposto con molta onestà a una domanda sui fischi a Piqué: "Non so a cosa siano dovuti questi fischi. Li abbiamo sentiti. Non credo che gli importi molto. Lo conosciamo già. È ammirevole. Zero pressione per lui. Penso che lo motivi ancora di più".