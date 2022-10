Piomba alle spalle di Donnarumma e tenta di attaccarsi al palo: Gigio è ignaro di tutto Donnarumma è in controllo della palla ma non si accorge di cosa sta accadendo alle sue spalle. C’è un invasore di campo che ha eluso i controlli e s’è fiondato verso la sua porta: finisce malissimo.

L’attivista dell’associazione ’Just stop oil’ che ha fatto irruzione alle spalle di Donnarumma.

Il campo largo della telecamera mostra la visuale dall'alto. Nell'inquadratura, che al momento è concentrata verso l'area di rigore del Paris Saint-Germain, spunta un uomo che indossa una t-shirt bianca. È riuscito a eludere la sorveglianza e a fiondarsi in campo. Corre verso la porta di Gianluigi Donnarumma ma non è un tifoso impazzito che tenta di aggredire il portiere. È un attivista dell'associazione "Just stop oil", vuole inscenare una singolare protesta con l'ennesima dimostrazione clamorosa così da attirare l'attenzione pubblica sul tema dell'emergenza climatica e della crisi energetica.

L'episodio è successo verso la fine del primo tempo, quando la squadra di Galtier era in vantaggio sull'Olympique Marsiglia per 1-0 con gol di Neymar. Il copione è lo stesso di molte altre situazioni simili ma questa volta finisce diversamente: l'uomo ce la fa a raggiungere uno dei montanti ma non riesce a portare a termine il piano, ovvero incatenarsi e interrompere l'incontro. È subito raggiunto dagli steward e dagli agenti. Viene placcato e trascinato via con la forza provocando un'interruzione di pochi secondi.

L’uomo che ha provato a legarsi al montante è stato subito bloccato dalle forze dell’ordine e portato via dal campo.

Non è la prima volta che accade una cosa del genere sui campi di calcio. In Everton-Newcastle della scorsa stagione un ragazzo membro dell'associazione legò addirittura il collo al palo: aveva addosso la maglietta sulla quale c'era il messaggio virale dell'ente. Al Parco dei Principi, invece, la destrezza delle forze dell'ordine ha ristabilito la calma in fretta. Gli stadi di calcio sono solo alcuni teatri delle manifestazioni sportive cerchiate in rosso sul taccuino degli incursori: qualcosa del genere è accaduto anche durante il Tour de France, in Formula 1 o, più di recente, nel museo dove due ragazze hanno lanciato una zuppa di salsa contro un quadro di van Gogh (protetta da un vetro, l'opera d'arte non è andata perduta).

Brivido per Gigio che si fa male da solo per una strana torsione della gamba. Colpa, forse, di una zolla malmessa. A causa di quel movimento ha provato quel dolorino al ginocchio che ha avvertito nella ripresa, quando lo staff medico gli ha prestato soccorso mentre dalla panchina Navas iniziava a scaldarsi. A Gigio è stato applicato un impacco di ghiaccio sull'articolazione e poco dopo ha fatto segno di poter continuare a giocare. Il tempo di tornare tra i pali ed essere ancora decisivo con una parata delle sue.