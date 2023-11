Pioli usa una frase per rimproverare il Milan, i tifosi non apprezzano: sui social impazza #PioliOut Pioli rimprovera il Milan in tv ma i tifosi rossoneri non apprezzano le sue parole a DAZN: sui social impazza l’hashtag #PioliOut.

A cura di Vito Lamorte

“Non sono soddisfatto. Nel secondo tempo abbiamo giocato con una frenesia che non ci contraddistingue". Sono queste le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, dopo il pareggio subito in rimonta per 2-2 al Via del Mare contro il Lecce. Il tecnico rossonero ha proseguito così a DAZN la sua analisi: "Dovevamo controllare meglio la gara e gestire meglio la palla. Abbiamo avuto occasioni per il 3-0, siamo andati a mille all’ora, senza gestire. Gli avversari ci hanno punito”.

Pioli ha parlato così della partita della sua squadra e non ha usato mezzi termini: "Le occasioni per chiudere la partita ci sono state. Dovevamo comunque mantenere una migliore compattezza di squadra. Purtroppo ancora una volta non siamo riusciti a vincere una partita che dovevamo vincere. Siamo stati bravi ad approcciare bene la gara. Non può essere un gol subìto a far perdere quanto di buono si stava facendo. Stiamo commettendo errori di frenesia e poca lucidità”.

L'allenatore del Milan ha espresso il suo rammarico per quanto visto in campo e sulla gestione della gara della sua squadra: “L’eventualità di non approcciare bene la partita c’era ma non è stato questo il caso. Potevamo gestire meglio un paio di occasioni, come accaduto nel secondo gol subito. Abbiamo commesso errori di lucidità. Questo risultato penalizza la nostra classifica”.

Infine sugli infortuni di Leao e Calabria l'allenatore ha risposto così: “Calabria e Leao hanno avuto dei risentimenti che dovranno essere valutati. Stiamo perdendo punti che ci allontanano dalla vetta. Quando vedi sfuggire delle partite così è normale essere nervosi, come accaduto nel finale. Reijnders deve essere un giocatore particolarmente efficace per noi: oggi avrebbe potuto fare anche più gol”.

Queste parole non sono piaciute ai tifosi rossoneri, che sui social hanno iniziato ad invocare l'esonero dell'allenatore di Parma con il consueto hashtag #PioliOut.