Pioli svela i motivi della crescita del Milan: "Nelle riunioni con la squadra abbiamo detto una cosa" Il Milan si gode la quinta vittoria in campionato e Pioli premia Pulisic: "Ha atteggiamenti fantastici, è un professionista esemplare come tutti i nuovi e questo ha fatto salire il livello del gruppo"

A cura di Ada Cotugno

Il Milan può festeggiare la quinta vittoria consecutiva in campionato, una striscia positiva che era arrivata l'ultima volta nell'anno dello Scudetto. Il 3-0 contro il Lecce rilancia i rossoneri in classifica, li fa avvicinare all'obiettivo Champions League e restituisce serenità a tutto l'ambiente. Alla fine della partita tutto San Siro ha abbracciato i giocatori e anche Stefano Pioli, messo spesso in discussione nelle ultimi due stagioni.

La festa della parte rossonera di Milano fa respirare aria di grande fiducia e anche la squadra in campo ha mostrato di poter reagire ai momenti di difficoltà. Il calcio proposto dal Milan è efficace e diverte e ai microfoni di DAZN l'allenatore ha rivelato la ricetta che gli ha permesso di mettere in atto questa rinascita: "Lo abbiamo sottolineato in molte riunioni con la squadra. Ha pagato un lavoro più attento in fase difensiva e delle riaggressioni. Molto dei nostri miglioramenti passa da lì e la fase difensiva dipende molto dal sacrificio e della collaborazione. Poi la fase offensiva dipende più dalla bravura dei giocatori. Su questo dobbiamo insistere".

Due elementi che hanno rilanciato il club, facendogli trovare una striscia di risultati positivi che hanno creato un piccolo abisso con il terzo posto occupato momentaneamente dalla Juventus. E anche i malumori della piazza sembrano lontani: "Abbiamo sofferto, noi come i nostri tifosi. Loro, nei momenti difficili, non ci hanno mai lasciato soli e questo è un grande merito di questo ambiente. Dobbiamo sfruttare questa energia introno a noi, il prossimo mese e mezzo è importante e sappiamo che i giudizi cambiano velocemente".

Tra le armi segrete di questo Milan c'è Christian Pulisic, l'acquisto più di impatto messo a segno dalla società. Anche come trequartista ha dominato il campo e per Pioli il suo rendimento è una grande soddisfazione: "Difficilmente sbaglio le sensazioni: quando ci siamo parlati con Pulisic, ho sentito qualcosa di molto positivo e sono contento perché ho trovato quello che ho sentito. Ha atteggiamenti fantastici, è un professionista esemplare come tutti i nuovi e questo ha fatto salire il livello del gruppo".