Il Milan vince a Bologna e allunga in vetta alla classifica. Al termine del match l'allenatore rossonero risponde indirettamente al tecnico dei felsinei Sinisa Mihajlovic che aveva criticato il Milan per aver vinto con due rigori e giocando solo con palla alta su Ibrahimovic. Secondo Pioli infatti la sua squadra ha meritato la vittoria giocando una bella partita al di là della disattenzione in occasione del gol segnato da Poli che ha riaperto il match nel finale. L'allenatore del Diavolo ha infatti sostenuto che la sua compagine si è guadagnata la vittoria sul campo creando tante occasioni e giocando bene, mettendosi di fatto alle spalle le due sconfitte rimediate nell'ultima settimana in campionato contro l'Atalanta e in Coppa Italia contro l'Inter.

“Devi sudare per ogni singolo punto. Senza l'ingenuo errore sul gol del Bologna, avremmo fatto una bella partita – ha infatti detto Pioli a Milan TV nel post-partita della gara dello Stadio Dall'Ara –. Abbiamo creato tanto e giocato bene. Sono contento della prestazione e di una vittoria che ci dà più fiducia al termine di una settimana difficile. Le vittorie devono essere guadagnate sul campo – ha proseguito il tecnico rossonero –. Le ultime due sessioni di allenamento sono state le migliori che abbiamo fatto da molto tempo a questa parte. Abbiamo ripreso alcuni giocatori importanti e la squadra ha mantenuto il giusto atteggiamento. Non eravamo contenti della prestazione contro l'Atalanta, perché era l'unica squadra che ci ha fatto veramente soffrire in questa stagione. Abbiamo combattuto contro tutti gli altri".

In conclusione Stefano Pioli ha parlato anche di Rafael Leao autore di un'ottima prestazione contro il Bologna pur essendo stato schierato da esterno e non da centravanti: "Leao ha fatto bene e Rafa non è più una sorpresa – ha difatti sottolineato l'allenatore del Milan –. Ha un potenziale immenso e deve solo continuare queste prestazioni. È molto di più nel gioco, sa quando difendere, quando fare il blocco. Adesso è in punta di piedi".