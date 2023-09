Pioli interrompe la conferenza stampa per un blackout: “Sento il peso degli insuccessi nel derby” L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in vista dell’esordio in Champions League contro il Newcastle: “Girone tosto ma equilibrato. Il derby una delusione forte. Sono in debito con i tifosi”.

A cura di Vito Lamorte

Il Milan deve svoltare dopo la batosta presa nel derby di Milano. Arriva subito una partita importante come quella con il Newcastle United, esordio nella Champions League 2023-2024. I rossoneri sono stati sorteggiati nel girone F con gli inglesi, il Paris Saint-Germain e il Borussia Dortmund.

Stefano Pioli ha parlato alla vigilia del match contro gli inglesi e in conferenza stampa si è soffermato anche sulla sconfitta nel derby: “Avevamo tante aspettative sul nostro derby, tanta positività. È stata una delusione forte, ma abbiamo la Champions. Per fortuna, perché era l’unico modo per cambiare la testa. Il girone è tosto e sappiamo quanto sarebbe importante iniziare bene il girone.

In merito alla presenza di Zlatan Ibrahimovic a Milanello nelle scorse ore, che ha lasciato perplessi in tanti, ha affermato: "Zlatan doveva venire prima del derby, ma ha avuto un impegno ed è venuto oggi. Sappiamo quando Ibra tenga a noi e quanto sia stato importante per il nostro percorso. La sua presenza è sempre positiva. Ha fatto piacere a me, alla dirigenza, ai compagni. Ci vedremo anche fuori a cena. Siamo ‘amici', non sono più il suo allenatore. Penso che abbia parlato individualmente con i ragazzi. Poi con me ha parlato di tante cose, specie dei nuovi giocatori e poi cose nostre”.

Pioli si è soffermato sul fatto che è l'unico allenatore della storia del Diavolo ad aver perso cinque derby consecutivamente: “Ho passato momenti belli, ma anche difficili. Sento il peso degli insuccessi nel derby e se potessi, cambierei questi risultati. So di allenare una squadra forte e so che avremo la capacità di reagire ad un derby così difficile. Con i tifosi sono in debito, perché lo scorso anno quando abbiamo giocato veramente male ci hanno sempre sostenuto. E sono in debito perché sono l’allenatore che ha perso più derby in un anno ma faremo di tutto per rendere questa stagione positiva.

La conferenza stampa del tecnico del Milan è stata interrotta a causa di un blackout nel bel mezzo del consueto appuntamento con la stampa alla vigilia delle partita: l’intera zona di Milanello è stata tagliata fuori da ogni tipo di comunicazione con “il mondo esterno” ma poi la situazione è rientrata.

Il Milan si troverà di fronte un ex davvero importante come Sandro Tonali, che stava crescendo come un vero ‘capitan futuro' prima di volare oltre la Manica in estate: "Sarà emozionante, lo abbraccerò con grande affetto. Sarà molto emozionante per lui tornare a San Siro e gli auguriamo il meglio, ma dalla partita successiva a quella contro di noi”.