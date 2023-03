Pioli fa mea culpa per il brutto Milan visto con l’Udinese: “Ho lavorato male” Dopo la sconfitta contro l’Udinese l’allenatore del Milan Stefano Pioli si è assunto tutte le responsabilità per le brutte prestazioni offerte dai rossoneri in Serie A che ora rischiano anche di uscire dai primi quattro posti della classifica: “Quando la squadra sviluppa una partita così, a metà, significa che l’allenatore ha lavorato male nella preparazione della partita”

A cura di Michele Mazzeo

La sconfitta contro l'Udinese certifica la crisi del Milan in campionato con i rossoneri che adesso rischiano di uscire dai primi quattro posti della classifica. Alla Dacia Arena i rossoneri hanno confermato che in Serie A non riescono a mostrare quel calcio che gli ha permesso di approdare ai quarti di finale di Champions League (dove ora affronteranno il Napoli) probabilmente per la mancanza di quegli stimoli che hanno invece quando giocano sul palcoscenico europeo. E dopo l'ennesimo risultato negativo di questo 2023 sul banco degli imputati è inevitabilmente finito l'allenatore Stefano Pioli che nelle interviste post-partita non si è però tirato indietro e anzi si è preso tutte le colpe per l'ennesima prestazione incolore offerta dai suoi ragazzi in Serie A.

"Quando la squadra sviluppa una partita così, a metà, significa che l’allenatore ha lavorato male nella preparazione della partita. Siamo stati al di sotto delle nostre possibilità. È stata una prestazione troppo bassa per il nostro livello" ha infatti detto il tecnico rossonero ai microfoni di Sky dopo la sconfitta con l'Udinese.

E anche quando si parla del fatto che i suoi giocatori sembrano non capire l'importanza di conquistare l'accesso alla prossima Champions League chiudendo tra le prime quattro in campionato, Stefano Pioli si è assunto la responsabilità cercando di fare da parafulmine ai suoi ragazzi: "Sarebbe grave se noi stiamo pensando già ai quarti di Champions. Raggiungere i primi quattro posti è importante per noi. Nelle ultime partite di campionato siamo scesi di livello e se lo facciamo poi rischiamo di fare prestazioni del genere. Non ho fatto capire ai miei giocatori quanto è importante l'ingresso in Champions League" ha infatti aggiunto poi parlando a DAZN.

Ovviamente il primo ad essere deluso dalla prestazione offerta dal suo Milan contro l'Udinese è proprio lo stesso Pioli che davanti alle telecamere nel post-gara non si è nascosto: "Sono deluso dal nostro lavoro, perché in campionato abbiamo ottenuto troppo poco. Le preoccupazioni ci sono sempre, ma ora dobbiamo sfruttare la sosta per alzare il nostro livello. La partita di stasera non l’abbiamo interpretata bene" ha difatti chiosato l'allenatore rossonero dopo il K.O. della Dacia Arena.