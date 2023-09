Pioli non ha dubbi: “Juve favorita per lo Scudetto, non giocare le coppe dà qualche punto in più” Stefano Pioli ha presentato Milan-Lazio in conferenza stampa: “Il derby è stato duro da digerire ma è stato l’inizio da cui ripartire”.

A cura di Vito Lamorte

Dopo le vittorie con Verona e Cagliari, il Milan affronterà la Lazio a San Siro per un match di grande importanza per le zone alte della classifica. Si tratta di uno dei big match della la settima giornata di Serie A 2023-2024 e per i rossoneri sarà fondamentale tornare alla vittoria in uno scontro diretto dopo la batosta del derby.

Stefano Pioli ha presentato la sfida in conferenza stampa e sul momento della sua squadra ha dichiarato: "Si può dire che stiamo bene. Vogliamo trovare continuità per fare bene in campionato e in Champions. Domani è la partita più importante. Abbiamo sempre vissuto con grande equilibrio: il derby non era la fine del nostro percorso, ma un nuovo inizio da cui ripartire. Ora non siamo perfetti, non siamo impeccabili, ma possiamo mettere in campo domani la nostra miglior prestazione".

A chi gli chiede se Leao lo fa incavolare spesso risponde così: "Se uno sbaglia un passaggio non è che deve aver preso per forza sottogamba l'avversario… Da Rafa mi aspetto che ne sbagli sempre meno, questo sì".

Pioli ha parlato della lotta Scudetto e non ha dubbi: "La Juventus è la squadra favorita per vincere lo Scudetto perché non giocare la coppe ti dà qualche punto in più".

Sulle difficoltà iniziali di Adli e la prova di Cagliari che lo ha portato alla ribalta per la prima volta dal suo arrivo in rossonero: "Yacine ha avuto grande pazienza e anche grande forza mentale nel giocare così poco e nel mantenere certi tipi di atteggiamenti. Gli avevo detto che avevamo altre intenzioni per le mezzali e che rimaneva la posizione di mediano per lui: ha lavorato con grande disponibilità. Aveva bisogno di tempo per capire una nuova posizione e nuove costruzioni sia in fase di possesso che di non possesso: sulla trequarti si gioca in un modo, da mediano in un altro. Sappiamo che non può essere ancora perfetto in quella posizione, ma con la sua disponibilità si può fare un ottimo lavoro. Il fatto che lui sia convinto di poter trovare spazio è ottimo per chi gioca a questo livello".

In merito alla Lazio, l'allenatore rossonero ha affermato: "La Lazio gioca insieme da anni con un ottimo allenatore e ha delle linee di gioco riconoscibili, con grande velocità e grande qualità. Al di là del loro momento – e stanno bene – sono una squadra forte".