Pioli difende Leao dalle critiche dopo il Newcastle: “L’errore di un giocatore è un errore di tutti”

A cura di Ada Cotugno

Dopo il derby il Milan deve voltare pagina: all'orizzonte c'è la partita contro il Verona, il primo incontro in programma della quinta giornata della Serie A. Dopo la caduta contro l'Inter e il pareggio in Champions League contro il Newcastle Stefano Pioli è alla ricerca di una vittoria per risollevare la sua squadra.

Negli ultimi giorni si è tanto parlato di Rafa Leao e del suo errore contro gli inglesi che avrebbe potuto regalare al Milan il gol del vantaggio, una situazione che l'allenatore aveva già commentato subito dopo la partita. La fiducia nel portoghese è massima, come ha ribadito in conferenza stampa: "Sta facendo un percorso importante e sta facendo di tutto per trasformarsi da grandissimo giocatore a campione".

Pioli difende il suo campione, senza risparmiare una piccola stoccata sulla gestione di alcuni momenti del gioco: "Certo, dovrà gestire meglio alcune situazioni di gioco, ma d’altra parte crescendo così in fretta aumentano le responsabilità. Responsabilità che però non mi va che addossino eccessivamente su un singolo, sia nel male che nel bene. Noi dobbiamo pensare che un errore di un giocatore è un errore di tutti. Rafa sta facendo tutto per diventare un campione, e per farlo si passa da prestazioni eccellenti e situazioni come questa".

Non è mancata poi una frecciatina poco celata al calendario del Milan. I rossoneri sono chiamati a uno sforzo importante per le tante partite da giocare nel giro di pochi giorni e che comportano anche trasferte lunghe. Mercoledì ad esempio i rossoneri andranno in scena al Cagliari, una destinazione che non è dietro l'angolo, appena quattro giorni dopo aver giocato con il Verona, per poi tornare a Milano ed affrontare la Lazio a distanza di tre giorni.

E a chi gli chiede in conferenza stampa dei tanti impegni futuri tutti ravvicinati Pioli risponde soltanto: "Stiamo lavorando per rendere migliore qualcosa che non è l'ideale".