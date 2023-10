Petardo mette ko il portiere, il compagno prova a vendicarsi e viene espulso: follia in Ligue 1 Montpellier-Clermont è stata sospesa definitivamente dopo che un petardo è esploso vicino al portiere degli ospiti e portato via in barella. Un suo compagno ha rivolto un gestaccio alla curva, ed è stato espulso.

Giornata da dimenticare per il calcio francese. Un tremendo episodio andato in scena nel match della Ligue 1 tra Montpellier e Clermont ha catalizzato l'attenzione. Il portiere della formazione ospite è finito ko a causa di un petardo lanciato dagli spalti, vicino a lui. Una situazione che ha portato alla sospensione definitiva dell'incontro con i padroni di casa che ora rischiano a pagare a caro prezzo questo bruttissimo gesto.

E pensare che il Montpellier era in vantaggio 4-2 e sembrava avviato ad un successo facile facile. Eppure nel recupero ecco l'imprevedibile: Mory Diaw estremo difensore del Clermont era impegnato nella sua area e non si è accorto di un petardo arrivato proprio a meno di un metro da lui. L'esplosione ha spaventato e stordito il portiere che si è steso sul terreno di gioco. Subito sono arrivati i sanitari che hanno provveduto a curare il ragazzo, trasportato via in barella. Le sue condizioni stando alle ultime notizie sono da verificare, anche perché shock è stato molto forte.

Nel frattempo il Clermont è rimasto in 9 visto che Neto Borges è stato squalificato per un gestaccio rivolto alla curva avversaria. Il calciatore si è voluto vendicare per il petardo lanciato in campo, ma è stato pizzicato dall'arbitro che lo ha espulso. Insomma brutte scene, con il direttore di gara che dopo le valutazioni del caso ha deciso di sospendere in maniera definitiva le ostilità.

Secondo le informazioni riportate da Prime, il tifoso che ha lanciato un petardo in campo è stato già individuato grazie alle videocamere presenti nello stadio e arrestato dalla polizia. L'arbitro intanto ha poi commentato così la decisione di fermare tutto: "In seguito al petardo lanciato vicino al portiere ospite, il giocatore è crollato a terra. Per la sicurezza dei giocatori ho chiesto a tutti di rientrare negli spogliatoi. Abbiamo allestito un'unità di crisi. Il medico che ha visitato il portiere ha notato che quest'ultimo non ha potuto riprendere la partita. Di conseguenza la partita è stata definitivamente interrotta".

Parole pesantissime del presidente del Montpellier, incontenibile dopo il match. Laurent Nicollin ha dichiarato: "La mia sensazione? Disgusto, disillusione e tanta tristezza. Quando sei in vantaggio per 4-2 a cinque minuti dalla fine e potenzialmente sei sesto, con i giocatori che si stanno facendo il c… È una sensazione di disgusto. Che qualche str…. tiri qualcosa dalla tribuna in un dato momento, tutto diventa doloroso. Spero che il portiere del Clermont stia bene. Non ho visto le immagini ma spero che possa tornare con i suoi compagni di squadra. Quando ti fai il c… per fare qualcosa di buono. Spesso veniamo criticati perché non abbiamo ambizioni, ma con str…i del genere difficilmente ne avremo. È doloroso e faticoso. Penso al mio allenatore e ai miei giocatori. Ci sarà una partita persa, da rigiocare? Sicuramente la Lega ci convocherà". E ora il Montpellier rischia la stangata.