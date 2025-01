Perde scommessa da 4 milioni per un gol della sua squadra, il colpevole lo chiama: “Scusami se rido”

video suggerito

Surreale colpo di sfortuna di un tifoso dell'Albacete che ha perso una scommessa incredibile proprio per "colpa" della sua squadra del cuore. Il tifoso-scommettitore aveva una combinazione perfetta in mano con 13 pronostici indovinati su 14 per una potenziale vincita da 4 milioni di euro. Ma ha potuto incassare un solo poco meno di 45 mila euro perché non ha puntato sulla vittoria – poi arrivata 2-1 – dell'Albacete sulla capolista Almeria che non perdeva da 14 partite. Di fronte al fatto, l'Albacete ha contattato il proprio tifoso e ha girato un video di "scuse" sui propri social con una videochiamata da parte di Jon Morcillo che ha segnato proprio il gol vittoria che è costato un capitale.

La "folle" scommessa con 13 risultati pronosticati su 14: mancava solo l'Albacete

Al cuor non si comanda e così il tifoso dell'Albacete ha provato a utilizzare esclusivamente la logica: la sua squadra sulla carta era spacciata di fronte alla capolista Almeria, un rullo compressore in campionato e che non perdeva da 14 giornate. Così, nella scommessa studiata nei minimi particolari con ben 14 risultati inseriti, al momento di decidere ha optato per la scontata vittoria avversaria. Purtroppo, però il destino gli ha giocato lo scherzo più atroce: tutti gli altri pronostici sono risultati esatti, l'unico errore è stato proprio quello sulla squadra del cuore. Che è costato un patrimonio: avrebbe potuto vincere oltre 4 milioni e si è ritrovato co poco meno di 45 mila euro, una magrissima consolazione.

La videochiamata con Jon Morcillo, l'autore del gol che è costato al tifoso 4 milioni di euro

Di fronte a tutto ciò l'Albicete ha voluto comunque rendere omaggio al proprio tifoso con un video sui propri account social in cui lo ha messo in contatto in video chiamata con Jon Morcillo, il giocatore che segnando la rete del 2-1 gli ha fatto perdere 4 milioni. "Scusami per i quattro milioni. Sto ridendo, ma non mi fa affatto ridere", ha esordito il calciatore, colpevole della scommessa sfumata. Per poi aggiungere subito: "Ma ascolta, se sei per l'Albacete come hai potuto scommettere contro di noi?". "Normalmente il cuore mi coinvolge molto e ma questa volta ho detto: ok, vado con la testa, perché di solito la metto sempre a favore dell'Albacete" ha spiegato il tifoso. "Poi arriva il signor Morci e rovina tutto…".

"Fossi in te, sarei furioso con me, ti ho fatto perdere una marea di soldi…"

Jon Morcillo è stato infatti l'autore della doppietta decisiva del match di campionato, giocato allo stadio Estadio Carlos Belmonte domenica 26 Gennaio tra i padroni di casa dell'Albacete e l'Almeria. La prima rete è arrivata al 13′ poi la second decisiva, su rigore al 70′ che è costata 4 milioni: "Mi ha fatto male che questa volta tu abbia giocato la grande partita, mi ha fatto impazzire. Ma è stata colpa mia" ha sottolineato il tifoso al giocatore che è apparso a tratti davvero mortificato: "So che ti fa male perché sono tanti soldi. Mi dispiace davvero. Se fosse in te, in ogni caso, sarei molto arrabbiato con me…".

La scommessa persa da 4 milioni, col tifoso che rivede l'esultanza di Moncillo in videochiamata

"Lo sono" ha ammesso il tifoso "Ma sono anche entusiasta di parlare con te, anche se mi hai messo nei guai. Sono cose che succedono e non c'è niente di male. Io sono qui con te e per me è un onore". E alla fine è scattata la classica promessa: "Ti inviterò a una cena o faremo qualcosa di simile" ha detto Morcillo al tifo che ha prontamente replicato: "Quando ti vedrò, ti tiro le orecchie".