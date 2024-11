video suggerito

Perché Undertaker indossa la maglia del Genoa: misterioso video col rintocco delle campane a morto The Undertaker con la maglia del Genoa, un misterioso video pubblicato dal club rossoblù con le campane a morto e una sagoma che cammina sotto la pioggia in una Genova buia: cosa sta succedendo sotto la Lanterna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Paolo Fiorenza

Che ci fa The Undertaker con la maglia del Genoa? Qual è il legame tra uno dei lottatori più iconici del wrestling mondiale, il lugubre ‘becchino' che era solito far cadere i suoi avversari in una bara dopo averli battuti, e il club rossoblù? Quello che era iniziato con un semplice ‘follow' social da parte del 59enne texano qualche giorno fa, nelle ultime ore ha assunto le dimensioni di una collaborazione più strutturata: il Genoa ha prima postato un misterioso video con rintocchi di campane a morto e la sagoma di Undertaker ben riconoscibile nell'ombra di una Genova buia, poi ha reso più esplicito il tutto pubblicando alcune foto del wrestler con la nuova maglia del Grifone, la terza stagionale, appena presentata.

Perché Undertaker ha addosso la maglia del Genoa

Tutto è iniziato poco più di due settimane fa, lo scorso 28 ottobre, quando il Genoa ha ufficializzato l'arrivo di Mario Balotelli. Il giorno dopo il club rossoblù ha presentato sui propri social la sua terza maglia, completamente nera con inserti in oro, descrivendola come "the Dark side of Genoa".

Due mosse di marketing studiatamente ravvicinate, che hanno portato tanta visibilità mediatica al Grifone, al punto da ritrovarsi seguito su Instagram dal profilo ufficiale di Undertaker. Non è dato sapere se già all'epoca fosse tutto studiato o se quel ‘follow' sia stata l'occasione per stabilire un contatto tra il Genoa e Mark William Calaway (questo il vero nome del lottatore pluricampione della WWF/ WWE), fatto sta che il rapporto adesso sembra impostato in maniera solida, anche da un punto di vista dell'operazione commerciale.

Il video del Genoa: c'è un ‘becchino' in città, campane a morto

Nella mattinata di oggi è stato pubblicato il video di una Genova crepuscolare, in cui risuonano i rintocchi di campane a morto (il classico accompagnamento del lottatore ai bei tempi), si vede uno scarpone camminare in una pozzanghera sotto la pioggia ed infine si vede una misteriosa sagoma, riconoscibile come quella di Undertaker, prima che il filmato si chiuda con l'inquadratura dello stemma del Genoa sulla terza maglia.

Nelle ore successive sono poi arrivati altri post che mostrano il lottatore indossare la nuova divisa. È possibile a questo punto che Undertaker sia presente in città per assistere ad una partita casalinga della squadra di Gilardino, magari già la prossima contro il Cagliari dopo la sosta, domenica 24 novembre.