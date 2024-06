video suggerito

Perché un arbitro argentino è stato convocato per gli Europei: la regola poco conosciuta della UEFA All’interno della lista degli arbitri di Euro2024 c’è anche l’argentino Facundo Tello che ha suscitato tante domande: non è la prima volta che la competizione accoglie un fischietto non europeo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Facundo Tello è il primo nome che si fa notare scorrendo la lista dei diciotto arbitri che sono stati chiamati per gli Europei 2024. La sua carta d'identità ha fatto sorgere un bel po' di domande: perché un argentino dirigerà le gare di una competizione europea? Può sembrare strano, ma non è la prima volta che si presenta questo tipo di situazione. Mentre squadre e giocatori hanno il vincolo continentale, non esiste niente del genere per i direttori di gara e anzi, da qualche anno è nata una partnership tra UEFA e CONMEBOL per favorire questi scambi.

Perché a Euro2024 c'è un arbitro argentino

Turchia-Georgia, in programma oggi alle ore 18:00, sarà diretta da Facundo Tello che farà il suo esordio assoluto in questa competizione. L'arbitro argentino è l'unico non europeo presente nella lista dei direttori di gara, una scelta che apparentemente va contro le regole dettate dagli stessi Europei. In realtà non è così perché esistono dinamiche precise che regolano questa situazione: l'inclusione di Tello nella lista è nata dalla cooperazione tra UEFA e CONMEBOL, come specificato nel sito web ufficiale del maggior organismo del calcio europeo.

Dunque, anche se può sembrare strano, la presenza dell'argentino è del tutto normale. Anzi, non è stato neanche il primo a fare questo tipo di incursione: la strada era stata aperta gli Europei del 2021 dal connazionale Fernando Rapallini che aveva esordito arbitrando Svizzera-Francia. Nella Copa America che comincerà fra qualche giorno non ci saranno arbitri europei, ma nella scorsa edizione in Sudamerica era stato ospitato lo spagnolo Gil Manzano proprio in virtù della partnership tra i due organismi calcistici.

Chi è Tello, l'unico arbitro non europeo in Germania

Per Facundo Tello sarà un banco di prova molto importante, anche se nel corso della sua carriera in Argentina ha imparato molto bene a gestire la pressione dei grandi eventi. Il direttore di gara ha esordito nel 2011 e la partita più calda della sua carriera è stato il Superclasico tra River Plate e Boca Juniors del 2018: negli anni ha mostrato di avere polso fermo e grande carattere, due qualità che gli sono valse la nomina come arbitro internazionale nel 2019.

E adesso Tello farà un ulteriore passo in avanti nella sua carriera diventando il secondo fischietto argentino ad arbitrare la partita di un Europeo, un traguardo importante reso ancora più prezioso dal fatto che dirigerà la Georgia al suo esordio assoluto nella competizione.