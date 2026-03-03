Perché Totti era a cena con Gasperini e Candela, l’indizio sul futuro alla Roma: che ruolo avrà

Nel cuore della città si è tenuta una cena speciale che potrebbe cambiare il volto della dirigenza della Roma in poche settimane. Vincent Candela ha invitato a cena Gian Piero Gasperini e il suo fraterno amico Francesco Totti per una chiacchierata di un paio d'ore tra portate di pesce e buon vino, un incontro amichevole che sembra aprire definitivamente le porte all'ex capitano per un grande ritorno in giallorosso, anticipato dalle parole pronunciate un mese fa da Claudio Ranieri che ne è stato l'artefice.

Si sono incontrati al noto ristorante "Rinaldi al Quirinale" e secondo la Gazzetta dello Sport il tema principale della loro conversazione sarebbe stato il futuro della squadra e l'inserimento in dirigenza dell'ex giocatore che sembra pronto per un ruolo di rilievo come quello di direttore tecnico, così da lavorare fianco a fianco con il direttore sportivo Massara e fare da spalla anche all'allenatore.

Ranieri è stato il principale promotore del ritorno di Totti nella dirigenza della Roma

L'incontro fra Totti e Gasperini a Roma

La cena si è svolta in una sala riservata e lontana da occhi indiscreti, ma è facile immaginare quale sia stato il tema di discussione principale della tavolata di giallorossi. Candela ha invitato a cena Totti, suo grande amico, e Gasperini che ha avuto modo di incontrare faccia a faccia l'ex capitano per poter discutere di una collaborazione futura. Un mese fa Ranieri aveva accennato al possibile ritorno dell'ex capitano che ha già intavolato una trattativa con i Fredkin che stanno studiando per lui un ruolo adeguato, non soltanto da testimonial ma al centro dell'azione per aiutare l'allenatore e la squadra.

Si parla di un possibile inserimento in dirigenza come direttore tecnico, così da poter essere a contatto con i calciatori, convincere i nuovi acquisti e aiutare i giallorossi a crescere sotto tutti i punti di vista. le parti in causa sarebbero d'accordo, per la soddisfazione di Candela che per una sera ha fatto da moderatore speciale. Il ritorno a Trigoria si fa sempre più vicino, soprattutto perché i contatti fra Totti e i Friedkin sono fitti e positivi, ma secondo la rosea bisognerà aspettare almeno il 21 marzo quando ci sarà l'udienza per il divorzio fra l'ex giocatore e Ilary Blasi che concluderà la diatriba legale.