video suggerito

Perché Thiago Motta vuole Adeyemi: la Juve può giocarsi due carte per convincere il Borussia Dortmund Adeyemi è il nome nuovo nel mercato della Juventus: perché Thiago Motta lo vuole in bianconero e quali carte può giocarsi la Vecchia Signora per convincere il Borussia Dortmund. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Karim Adeyemi è il nome nuovo per l'attacco della Juventus. Thiago Motta avrebbe espresso la sua preferenza per il 22enne del Borussia Dortmund, protagonista della cavalcata del club tedesco in Champions League. Nelle scorse ore il calciatore tedesco classe 2002 è stato accostato alla Vecchia Signora e sono state fatte anche delle ipotesi in merito al tipo di operazione che i bianconeri potrebbero intavolare con i tedeschi.

Cristiano Giuntoli vorrebbe costruire un reparto offensivo con diverse alternative per Motta e l'ex Salisburgo non sarebbe un'alternativa a Mason Greenwood del Manchester United, che piace molto alla Juve ma che sembra molto più costoso rispetto ad Adeyemi.

Perché Thiago Motta vuole Adeyemi alla Juventus

Karim Adeyemi è un calciatore molto interessante per via della sua velocità e della sua ottima propensione al dribbling e a creare la superiorità numerica. Terzic nella stagione che si è appena conclusa lo ha utilizzato spesso come esterno a sinistra nel suo 4-2-3-1 ma può giocare anche come attaccante centrale. Nell'annata appena conclusa in 34 partite ha messo a bilancio 5 gol e 2 assist ma il suo impatto sulla manovra offensiva è sempre stato positivo, grazie alla sua capacità di creare occasioni per i suoi compagni di squadra.

La sua duttilità può portarlo ad essere un calciatore importante nello scacchiere offensivo di Thiago Motta, che sta iniziando a delineare in maniera sempre più dettagliata la sua Juventus.

La Juve può giocarsi due carte per convincere il Borussia Dortmund

Secondo quanto riportato nelle scorse ore da La Gazzetta dello Sport, il ritorno di Jadon Sancho a Dortmund aprirebbe le porte alla cessione di Adeyemi, che non è considerato intoccabile con il cambio di guida tecnica. La Juve lo segue da tempo e potrebbe sfruttare due carte molto gradite al club tedesco Borussia: si tratta di Dean Huijsen, difensore olandese con passaporto spagnolo seguito dal direttore sportivo Sebastian Kehl; e Matias Soulé, esterno offensivo di ritorno dal prestito al Frosinone e corteggiato anche da diversi club della Premier League.

I due calciatori bianconeri valgono più di 50 milioni di euro, in base alle cifre che girano in queste settimane, mentre Adeyemi viene valutato circa 30 milioni di euro: adesso bisognerà capire in che modo verrà intavolata una trattativa e se davvero la Juventus è disposta a perdere entrambi i suoi gioiellini per puntare sull'attaccante tedesco.

Intanto Giuntoli sta lavorando per chiudere la trattativa Douglas Luiz con l'Astona Villa, che si è bloccata a causa di McKennie: non c'è l'accordo sull'ingaggio e sulle commissioni tra il calciatore americano e i Villans ma la distanza non sarebbe incolmabile (il giocatore vorrebbe prendere più dei 2.5 milioni percepiti a Torino).