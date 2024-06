video suggerito

Greenwood dalla Juve, tifosi divisi sul suo arrivo: le accuse di stupro e la rinascita sportiva al Getafe Greenwood è stato bloccato dalla Juventus, c'è l'accordo tra i bianconeri e il giocatori ma i tifosi si dividono sul suo arrivo: le accuse di stupro e la rinascita sportiva al Getafe.

A cura di Vito Lamorte

Mason Greenwood è sempre più vicino alla Juventus. L'esterno offensivo inglese, di proprietà del Manchester United, è un obiettivo di mercato della società bianconera che lo ha contattato e bloccato, ricevendo il gradimento all'affare del giocatore: adesso la Vecchia Signora dovrà riuscire a convincere i Red Devils ad abbassare le pretese sulla valutazione del cartellino, che è 50 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore, l'entourage del giocatore britannico ha confermato alla dirigenza bianconera che Torino è la priorità come destinazione ma ora toccherà a Cristiano Giuntoli trovare per abbassare le pretese dello United e completare l'operazione onerosa.

La strategia della Juve appare piuttosto chiare: si punterà ad abbassare la parte fissa dell'accordo, provando a piazzare intorno ai 30 milioni di euro a cui aggiungere svariati bonus.

Greenwood, le accuse di stupro e i tifosi divisi sul suo arrivo

Il nome di Greenwood accostato alla Juventus ha creato un dibattito accesissimo sui social tra i tifosi bianconeri che si dividono sulla scelta di puntare su questo calciatore. Alcuni pensano che non sia una buona idea per la vicenda di cui l'inglese è stati protagonista due anni fa mentre altri lo vedono come ‘il solito motivo per attaccare la Juve'.

Mason Greenwood a gennaio del 2022 venne accusato di violenza dalla fidanzata del calciatore inglese, Harriet Robson, che pubblicò una serie di foto sul proprio profilo Instagram che mostravano lividi, escoriazioni e diverse ferite procuratele dal compagno. Tutto questo era accompagnato dalla registrazione audio di un litigio durante il quale la obbligava ad avere un rapporto sessuale.

Una situazione che deflagrò nel giro di poche ore e portò all'arresto del calciatore, che venne sospeso dallo United. Un anno dopo caddero tutte le accuse sul conto di Greenwood perché la fidanzata decise di ritirare tutto. Il giocatore inglese ammise i suoi errori nella relazione e disse di essere "stato assolto dalle accuse" ma il caso non è mai arrivato in tribunale.

Greenwood ha sempre negato tutte le accuse contro di lui, ma non ha mai risposto in maniera netta e precisa sul fatto che quella nel video pubblicato dalla fidanzata fosse la sua voce.

La rinascita sportiva di Greenwood al Getafe

Mason Greenwood ha trascorso gli ultimi mesi in prestito in Spagna, al Getafe, e ha chiuso la sua esperienza in Liga con 36 presenze condite da 10 gol e 6 assist fra campionato e Copa del Rey. Dopo il periodo buio del carcere il classe 2001 si è costruito una rinascita sportiva lontano dai riflettori inglesi e ora è contesissimo sul mercato.