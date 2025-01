video suggerito

Perché Raphinha ha portato via la borsa medica durante le cure a Mbappé in Real Madrid-Barcellona Raphinha ha portato via la borsa medica durante le cure a Mbappé in Real Madrid-Barcellona: perché il calciatore brasiliano e lo ha fatto. Cosa è successo durante la finale di Supercoppa di Spagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Raphinha porta la borsa medica del Real Madrid fuori dal campo mentre lo staff sta curando Mbappé e li costringe ad uscire dal rettangolo di gioco, facendo riprendere il gioco della finale di Supercoppa di Spagna. Il Barcellona ha battuto con un netto 5-2 i rivali storici nel Clasìco e ha vinto il primo trofeo stagionale e nel corso della sfida si è verificato questo episodio che in pochi hanno visto nel corso dei primi minuti della sfida disputata in Arabia Saudita.

Il calciatore brasiliano, che indossava la fascia da capitano, si è reso protagonista di una situazione molto singolare, che non si vede spesso sui campi di calcio.

Perché Raphinha ha portato via la borsa medica durante le cure a Mbappé

Raphinha al minuto 17 ha portato via la borsa medica dello staff del Real Madrid durante le cure a Kylian Mbappé: per far riprendere subito il gioco il numero 11 del Barcellona ha preso una posizione molto forte, sostituendosi anche all'arbitro Gil Manzano e costringendo i medici dei Blancos a spostarsi fuori dal rettangolo verde.

Leggi anche Il Barcellona affonda il Real Madrid di Ancelotti: manita storica nel Clasico di Supercoppa spagnola

Il calciatore brasiliano si è comportato in questo modo molto singolare e ha creato un po' di tensione con gli avversari ma è riuscito nel suo intento, ovvero far riprendere subito la partita che in quel momento vedeva il Barcellona sotto per 1-0. Raphinha si è ‘scontrato' con Valverde e Rudiger per questo suo modo di agire ma la situazione è rientrata subito e la gara è proseguita senza problemi.

Raphinha nominato MVP del Clasìco della Supercoppa

Raphinha è stato nominato miglior giocatore della finale della Supercoppa di Spagna, in cui i Culé hanno trionfato in maniera clamorosa sul Real Madrid. Il giocatore brasiliano, che ha messo a segno una spettacolare doppietta e un assist, è stato protagonista di una straordinaria prestazione a Jeddah e ha aggiunto un'altra prova strepitosa in questa stagione, che lo sta consacrando definitivamente al grande pubblico.