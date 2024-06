video suggerito

Perché proprio l’Ucraina è eliminata da Euro 2024 pur avendo 4 punti come Belgio, Romania e Slovacchia Il girone più bizzarro degli Europei ha creato un precedente che fa la storia, a discapito dell’Ucraina: nessuna nazionale era mai stata eliminata con 4 punti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Ucraina non dimenticherà tanto facilmente l'eliminazione dagli Europei più assurda della sua storia. Una vera beffa per la nazionale guidata da Rebrov che tornerà a casa dopo aver conquistato 4 punti nella fase a girone: un bottino considerevole ma che non è bastato neanche per rientrare fra le possibili migliori terze della competizione.

La colpa è tutta dello strampalato Gruppo E dove tutte le squadre sono finite appaiate con lo stesso punteggio. Sembra strano ma è così: la Romania con 4 punti è passata agli ottavi di finale come prima del girone, mentre l'Ucraina con lo stesso risultato tornerà a casa, vedendo alcune terze qualificarsi addirittura con un punto in meno.

Perché l'Ucraina è stata eliminata con 4 punti

In altri gironi questi risultati sarebbero bastati alla nazionale per passare alla fase a eliminazione diretta, ma la sua sfortuna è stata quella di ritrovarsi all'interno di un vero paradosso. Il gruppo dell'equilibrio ha penalizzato l'Ucraina che diventa di diritto la squadra migliore a essere eliminata nella storia degli Europei.

Ma perché è costretta a tornare a casa se tutte le sue rivali hanno gli stessi punti? La colpa è della differenza reti, il criterio che ha deciso le gerarchie all'interno del Gruppo E: l'Ucraina è stata condannata da un punteggio di -2, il più basso in assoluto rispetto a Slovacchia (0), Belgio (1) e Romania (1, ma con due gol segnati in più rispetto ai secondi classificati).

Un'eliminazione che farà la storia

Non bastano quindi la vittoria contro la Slovacchia e il pareggio contro il Belgio per portare l'Ucraina agli ottavi di finale degli Europei. La differenza reti di -2 è un dato penalizzante per la nazionale che tornerà a casa con tanti punti in tasca ma con un niente di fatto. L'amarezza sarà vedere almeno una terza qualificata ripescata con un punto in meno, una situazione davvero assurda.

L'eliminazione è così particolare che crea un precedente unico: da quando gli Europei sono passati a 24 squadre non c'era mai stata una nazionale eliminata dopo aver fatto 4 punti ai gironi. Dal 2016 fino all'ultima edizione le squadre eliminate si erano fermate a massimo 3 punti, mentre adesso l'Ucraina ha alzato l'asticella senza ottenere il risultato sperato.