Perché l’Inter è rimasta in silenzio su Acerbi anche dopo l’assoluzione: non li ha ascoltati

A cura di Vito Lamorte

Francesco Acerbi è stato assolto dall'accusa di insulti razzisti a Juan Jesus dal Giudice Sportivo e dovrebbe essere in campo lunedì sera contro l’Empoli ma tutta la situazione che si è creata intorno al calciatore negli ultimi 15 giorni ha portato l'Inter a porsi qualche domanda sul futuro del difensore centrale in nerazzurro.

Il rinnovo di contratto del calciatore con la capolista della Serie A fino al 2026, con opzione per il 2027, era vicinissimo ma la brutta storia che si è verificata in Inter-Napoli, e tutto quello che ne è seguito, potrebbe cambiare le cose in maniera radicale.

Inter in silenzio su Acerbi anche dopo l'assoluzione: cosa è successo

All'Inter non hanno gradito alcuni comportamenti di Acerbi nella gestione del ‘caso Juan Jesus' e, al di là dell’appoggio umano e legale durante l’indagine della Procura Federale, ci sono almeno due aspetti che non sono proprio andati giù alla società di viale della Liberazione.

Il primo è quello di parlare al ritorno da Roma dopo l’esclusione dalla Nazionale e il secondo è quella di rilasciare l’intervista al Corriere della Sera per raccontare il suo punto di vista sulla vicenda che lo aveva visto coinvolto nell'ultimo turno di campionato. Il club aveva consigliato al difensore di tenere un basso profilo da subito ma così non è stato e la gestione di questi giorni da parte del difensore classe 1988 non scivolerà via senza conseguenze.

La squalifica per 10 giornate avrebbe scritto la parola fine all’esperienza di Acerbi all’Inter ma l’assoluzione per mancanza di prove non ha cancellato i dubbi e i comportamenti tenuti nei giorni successivi all'episodio.

Il confronto tra Juan Jesus, Acerbi e l'arbitro La Penna durante Inter-Napoli

Acerbi ha un contratto con scadenza il 30 giugno 2025 e non è detto che a fine anno le parti si siedano per parlare di quanto accaduto in questo inizio di primavera: non si può escludere nessun tipo di ipotesi, che vada dalla chiusura del rapporto lavorativo già dalla prossima estate ad un ultima stagione senza rinnovo sul tavolo. Il rinnovo, che era molto vicino, al momento è stato accantonato.

L'Inter lavora già per la difesa: due i nomi che piacciono

L'Inter si sta guardando intorno per un rinforzo in difesa e ci sono due nomi che spiccano più di altri: Per Schuurs. del Torino e Jaka Bijol dell'Udinese.

Il 24enne olandese era già sul taccuino come possibile erede di Skriniar a gennaio 2023 ma nei mesi successivi si è aperta la pista Pavard e non si è fatto più nulla Il calciatore è fuori dal 21 ottobre dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro ma Cairo difficilmente scenderà sotto i 25-30 milioni. L'altro nome è quello di Bijol, 25enne centrale sloveno che la scorsa stagione è stato una delle rivelazioni del campionato. È un esperto della difesa a tre e il suo profilo piace molto. Sulle sue tracce c'è anche la Roma.