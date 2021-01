Juventus-Napoli, la sfida infinita. Mercoledì prossimo, 20 gennaio, al Mapei Stadium di Reggio Emilia si gioca la finale di Supercoppa italiana. È la prima partita ufficiale della stagione a distanza di sette mesi dall'ultimo match (la final di Tim Cup vinta 4-2 dagli azzurri ai calci di rigore) e a tre alla gara della discordia che alimentò polemiche per la mancata presentazione dei partenopei a Torino perché bloccati dall'Asl.

Quale sia stato l'esito della vicenda è raccontato nei verdetti – dal Giudice Sportivo fino al Collegio di Garanzia del Coni – sanciti in aula. Quale sarà l'esito del duello in campo lo stabiliranno una serie di fattori: condizione fisica, approccio, nervi saldi e cuore caldo, quel pizzico di fortuna che sposta l'ago della bilancia, e soprattutto evitare di incorrere in sanzioni disciplinari che potrebbero avere riflessi negativi anche in Supercoppa.

Cosa succede in caso di ammonizione o espulsione in campionato

La domanda sorge spontanea: cosa succede in caso di squalifica di un calciatore ammonito (e già in diffida) oppure espulso direttamente? È anche questo un aspetto molto delicato da tenere in considerazione per fare a conta dei disponibili. Il regolamento prevede che i provvedimenti disciplinari maturati in campionato debbano essere scontati in occasione della prima gara utile: in questo caso si tratta della partita di mercoledì prossimo, 20 gennaio.

Chi sono i calciatori di Juventus e Napoli a rischio

Bentancur, Danilo, Kulusevski, Rabiot sono i bianconeri in diffida e a rischio ‘cartellino giallo': ne basta un altro perché scatti automatica la squalifica. Tra le fila dei partenopei c'è solo Di Lorenzo fermato per un turno ma sconterà il provvedimento contro la Fiorentina (18sima giornata di Serie A).

Cosa succede in caso di ammonizione o espulsione in Supercoppa

Il regolamento su ammonizioni o eventuali espulsioni vale anche al contrario. Ovvero, eventuali sanzioni subite mercoledì prossimo verrano scontate alla prima gara di campionato in calendario (il 24 gennaio il Napoli sarà di scena a Verona, la Juventus in casa col Bologna). Il motivo? La Supercoppa Italiana non ha valore differente rispetto a una partita di Serie A per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari incassati.