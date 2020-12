Nella prima gara di Serie B, Salernitana-Virtus Entella finita con il punteggio di 2-1 per i granata e che ha aperto la 14a giornata del campionato cadetto, è accaduto qualcosa di insolito. Le due squadra hanno fatto il loro ingresso in campo senza che l'arbitro portasse tra le mani, come consuetudine, il pallone. A porgerlo sul dischetto del centrocampo, è stato infatti un bambino tifoso della Salernitana. In questo modo, la Lega di Serie B, ha dato il via alla compagna di raccolta fondi per la protezione all'infanzia in Italia. Un tema molto caro in questo 2020 difficile che sta volgendo al termine e che ha visto anche i più piccoli soffrire per la mancanza dello sport. Il pallone è infatti il simbolo di ciò che è mancato di più ai tanti bambini quest'anno, ovvero il gioco.

In tutte le partite della 14a giornata di Serie B ci sarà un bambino che porterà il pallone per poi metterlo a centrocampo. La campagna #entraingioco procederà fino al prossimo 13 gennaio con la partecipazione dei giocatori simbolo del campionato di Serie B. In quest'arco di tempo infatti ci saranno altre iniziative, come ad esempio l'asta con le maglie autografate dai capitani delle squadra il 28 dicembre e di tutti i palloni utilizzati in questa 14a giornata firmati dagli stessi giocatori. BKT, brand sponsor della Serie B, raddoppierà tutto ciò che verrà raccolto con le donazioni e l'asta dei cimeli per una donazione a favore di Fondazione Cesvi.

La particolare iniziativa della Serie B: #entraingioco

Il calcio, lo sport e nello specifico il gioco, è mancato a tutti durante la pandemia e sta mancando ancora ai tanti bambini che in questo momento non hanno più potuto allenarsi. Ecco perché nasce l'iniziativa #entraingioco. Un gesto, un segnale a tutti i bambini che stringeranno tra le mani quel pallone che è simbolo del gioco che è tanto mancato in questo 2020.

"Dedichiamo questa giornata di campionato alle difficoltà che coinvolgono i più giovani – ha dichiarato Mauro Balata, presidente della Lega di B – è un tema a noi caro e che portiamo avanti strutturalmente anche con B come Bambini". In tutta la 14a giornata di Serie B, i giocatori scenderanno in campo senza che la sfera venga tenuta tra le braccia dell'arbitro, bensì tra quelle di un bambino tifoso della squadra di casa.