La giornata numero 27 della Serie A 2020-2021 si aprirà con la partita in programma allo stadio Olimpico di Roma tra la Lazio e il Crotone. Si tratta di una partita molto importante per entrambe le formazioni per motivi diversi: i biancocelesti di Simone Inzaghi vogliono provare a riscattare la sconfitta di Torino contro la Juventus per evitare di perdere contatto con la zona Champions League mentre i calabresi vengono dalla vittoria per 4-2 sul Torino in casa e cercano di alimentare la piccola fiammella della speranza per raggiungere la salvezza. Un match davvero fondamentale per il prosieguo del percorso delle due squadra nel torneo.

La sfida tra Lazio e Crotone si gioca oggi, venerdì 12 marzo 2021, alle ore 15.00 e si tratta di un orario insolito per un anticipo del massimo campionato di calcio. La scelta di anticipare in questo modo il match tra i capitolini e i pitagorici, anche per quanto riguarda l’orario, è dettata da due fattori: il primo fa riferimento all’impegno di Champions League della squadra di Simone Inzaghi, che mercoledì sera affronterà il Bayern Monaco nel secondo round degli ottavi di finale dopo il poker subito all'andata; e il secondo perché lo stadio Olimpico sarà impegnato per il Sei Nazioni e quindi si passerà in poche ore dal pallone da calcio a quello ovale del rugby.

La Nazionale Italiana affronterà alle ore 15.15 di sabato il Galles e bisogna rispettare l’obbligo di almeno ventiquattrore di distanza tra due eventi sullo stesso manto erboso. Per questo motivo la Lazio, che comunque avrebbe anticipato al venerdì, ha scelto di giocare di pomeriggio e non il giovedì sera. Decisioni che riguardano più questioni organizzative che tecniche ma in questo modo i biancocelesti avranno comunque qualche ora in più di riposo per preparare al meglio la proibitiva sfida in casa dei campioni del mondo.