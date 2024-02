Perché l’arbitro Doveri di Lecce-Inter è cambiato: cosa è successo nello spogliatoio Il secondo tempo di Lecce-Inter è iniziato in ritardo per le condizioni fisiche dell’arbitro designato, Doveri, costretto ad abbandonare il match durante l’intervallo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il direttore di gara di Lecce-Inter, Doveri, costretto ad abbandonare il match per infortunio.

Il secondo tempo di Lecce–Inter è iniziato in ritardo per le condizioni fisiche dell'arbitro designato, Daniele Doveri, costretto ad abbandonare il match durante l'intervallo a causa di un problema muscolare che gli ha impedito di continuare l'incontro. Al suo posto è sceso in campo il quarto uomo, Niccolò Baroni. Una situazione del genere è normata dalla regola 5 del gioco del calcio che fa riferimento alla figura dell'ufficiale di gara (e nei paragrafi successi anche agli assistenti).

"In linea generale – si legge nella nota interessata -, la sostituzione dell’arbitro non è consentita per nessun motivo. In alcune gare o competizioni, il cui regolamento espressamente lo prevede, potrà essere sostituito da uno degli ufficiali di gara (generalmente dal IV ufficiale di gara)".

È lo stesso articolo 5 che prevede, in una serie determinata di competizioni, la presenza di un quarto uomo ufficiale di gara che "può essere designato se previsto dal Regolamento della competizione e sostituisce uno dei tre ufficiali di gara qualora non dovesse essere in grado di proseguirla, a meno che sia stato designato anche un assistente di riserva. Il quarto ufficiale coadiuva l’arbitro in ogni momento".

