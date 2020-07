Il post partita di Roma-Inter ha visto Antonio Conte come protagonista assoluto. L'allenatore nerazzurro, dopo il pareggio per 2-2 che spiana la strada al titolo, in maniera definitiva; alla Juventus, ha voluto mettere un accento sul calendario che la sua squadra ha affrontato dalla ripresa ad oggi, sugli orari delle partite in trasferta e sui tempi di recupero. Ai microfoni di Sky l'ex commissario tecnico della Nazionale Italiana ha affermato: "Io vi farei anche vedere il nostro calendario: questo sta passando inosservato, il nostro è un calendario folle. Un campionato per metterci in difficoltà. I nostri avversari hanno sempre usufruito di un giorno in più per riposare. Abbiamo sempre giocato alle 21:45, in trasferta. C'è già un'anomalia molto strana: se volete essere onesti, andate a vedere cosa accade nell'ultimo turno di campionato. Non voglio fare polemica o trovare scuse, a questi ragazzi devo solo dire bravi".

Conte ha lamentato soprattutto che nelle ultime tre gare i suoi ragazzi hanno affrontato sempre squadre che avevano riposato più di loro e se si va a prendere il calendario effettivamente le tre avversarie dell'Inter (Torino, Spal e Roma) hanno avuto qualche ora in più per recuperare le energie oltre alla doppia trasferta in quattro giorni che non ha aiutato. Per il resto delle gare l'andamento sembra essere quello comune a tutti, con 3/4 giorni tra un match e l'altro. I nerazzurri hanno perso la maggior parte dei punti dalla vetta nelle tre gare (Sassuolo, Bologna e Verona) in cui le avversarie avevano giocato lo stesso giorno e in alcuni casi in contemporanea.

Quella sul calendario non è una polemica nuova per l'ex CT, che anche ai tempi della Juventus si era lamentato per gli impegni ravvicinati in Serie A e Champions League della sua squadra. Ieri sera è parso un modo per evitare di focalizzarsi su temi della gara per provare a dare risalto al lavoro fatto, nonostante le "difficili" condizioni.

