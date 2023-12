Perché la nuova maglia dell’Italia per Euro 2024 ha il tricolore invertito sulle spalle: non è un errore La disposizione delle fettucce sembra richiamare la bandiera ungherese (rosso, bianco, verde) rispetto a quella tricolore italiana (verde, bianco, rosso). Ma c’è una spiegazione.

Il sito specializzato @Footy_Headlines ha pubblicato un'anticipazione della maglia confezionata da Adidas che la Nazionale italiana indosserà ai prossimi Europei 2024 in Germania. La vestirà in occasione degli incontri ‘casalinghi' tenendo conto del calendario del girone durissimo in cui è stata sorteggiata (Gruppo B con Spagna, Croazia e Albania) e negli eventuali match a eliminazione diretta che affronterà in caso di qualificazione.

La divisa, il cui modello è ispirato a quella della Coppa del Mondo Teamgeist 2006, si caratterizza per una combinazione di azzurro intenso e bianco, con 3 strisce tricolori che sono tracciate all'altezza delle spalle.

La disposizione delle fettucce sembra richiamare la bandiera ungherese (rosso, bianco, verde) rispetto a quella tricolore italiana (verde, bianco, rosso). È un errore clamoroso? No, la spiegazione (che si riverbera anche nei commenti di alcuni utenti) è nella convenzione derivata dall'ambito aeronautico, come si evince anche da alcune immagini dei velivoli di Stato che mostrano una sorta di labaro rovesciato.

Si considera la parte anteriore dell'aeromobile come il pennone su cui sventola la bandiera e rispecchia il senso di movimento. Ecco perché sul lato destro della fusoliera i colori sono invertiti mentre su quello sinistro la disposizione è quella tradizionale.

Lo stesso concetto vale per la casacca dell'Italia dove per senso di movimento s'intende la corsa in avanti del calciatore, con la spalla che funge da pennone.

Un dettaglio del genere si ritrova anche sull'uniforme da combattimento dei soldati americani: sul braccio la patch della bandiera stelle e strisce è cucita sulle maniche al contrario: ovvero con il riquadro contenente le stelle in alto a destra e non a sinistra. Anche in questo caso la convenzione è la stessa: il quadrante deve essere rivolto in avanti rispetto al movimento all'avanzata dei militari.

Quanto costerà la nuova maglia della Nazionale per gli Europei 2024? Ci saranno due versioni in vendita negli store ufficiali: a partire da marzo 2024 la replica al dettaglio sarà venduta al prezzo di 100 euro e la versione autentica a 150 euro.

Se @Footy_Headlines ha condiviso gli scatti della casacca rilanciandoli in Rete e sui social, a farle trapelare è stato @jerseyreview con la rassicurazione che non si tratta di prodotti contraffatti.