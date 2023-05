Perché la Juve deve qualificarsi alle coppe quest’anno (ad ogni costo) per evitare guai peggiori La Juventus rischia la stangata da parte della UEFA: la sanzione resterebbe valida anche in caso di mancata qualificazione alle coppe europee.

A cura di Ada Cotugno

I 10 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus potrebbero non essere l'ultima stangata di questa stagione: ieri il club bianconero ha conosciuto il suo destino al termine del dibattimento presso la Corte federale di appello della FIGC, ma potrebbero arrivare nuove sanzioni anche in campo europeo. Sullo sfondo c'è il possibile intervento della UEFA e lo spettro dell'esclusione dalle coppe europee.

La squadra di Massimiliano Allegri potrebbe ritrovarsi fuori dalle competizioni continentali pur qualificandosi attraverso il campionato: al momento i bianconeri sono settimi in classifica, ma nelle ultime due giornate potrebbero recuperare qualche posizione. Ma cosa succederebbe se invece non riuscissero a qualificarsi per l'Europa? La sanzione della UEFA resterebbe comunque valida.

La speranza della Juve è quella di fermarsi soltanto a una multa salata, ma l'esclusione dalle coppe per un anno è uno scenario da tenere ancora in considerazione: qualora il massimo organo istituzionale del calcio europeo dovesse puntare sulla punizione più severa e, contestualmente, i bianconeri dovessero riuscire nell'impresa di qualificarsi alle coppe, allora scatterebbe l'esclusione per la prossima edizione, targata 2023/24.

Il provvedimento sarebbe valido per Champoions, Europa e Conference League, le tre competizioni gestite dalla UEFA. Se invece la Juventus dovesse chiudere questa stagione senza avere in tasca la qualificazione a una delle tre coppe, allora la sanzione verrebbe spostata al prossimo anno utile: in questo caso l'esclusione non verrebbe annullata, ma slitterebbe alla stagione 2024/25 (o alla prima dopo la conquista in un posto in Europa).

La Juve dunque rischia potenzialmente due anni senza la partecipazione alle coppe europee, una situazione nera per il club dal punto di vista del prestigio e anche da quello finanziario, visto i grandi introiti che garantisce l'accesso alle competizioni europee. Inoltre nel 2024 partirà la nuova ricchissima edizione della Champions League, una potenziale occasione persa per portare in cassaforte diversi bonus visti i ricchi premi messi in palio dal nuovo format.