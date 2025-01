Perché la FIFA ha bloccato il mercato del Benevento ma il ‘Ban’ durerà poche ore: cosa è successo

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

La FIFA ha inserito il Benevento nella “Registration Ban List”, impedendo al club sannita di operare nelle prossime tre sessioni di calciomercato. Una notizia che ha creato un po' di sconcerto, quella arrivata dagli uffici di Zurigo, perché arrivata come un fulmine a ciel sereno nella mattinata: il provvedimento impedirebbe al club giallorosso, capolista virtuale del girone C di Serie C, di tesserare nuovi giocatori fino a gennaio 2026 ma tutto si risolverà nel giro di poche ore.

Il ‘ban' per gli Stregoni da parte della FIFA è destinato a decadere perché, una volta ricevuta la notifica, il Benevento provvederà a chiudere la faccenda liquidando uno degli agenti coinvolti nell’acquisto del polacco Krzysztof Kubica.

Perché la FIFA ha bloccato il mercato del Benevento ma il ‘Ban' durerà poche ore

Inizialmente sembrava che il provvedimento fosse derivato da presunte irregolarità nel tesseramento di Krzysztof Kubica ma si è scoperto che la vicenda era legata al mancato pagamento di 35 mila euro nei confronti di un agente del calciatore polacco.

Il club sannita aveva ricevuto una notifica dalla FIFA per saldare la somma entro una decina di giorni, ma la comunicazione era andata smarrita: per questo motivo era arrivato il blocco del mercato, che poteva portare gravi ripercussioni per il club sannita che sta pianificando acquisti per rinforzare la squadra di Gaetano Auteri e puntare alla promozione in Serie B.

Nel pomeriggio la FIFA con un comunicato ha chiarito la situazione: "Possiamo confermare che la società Benevento Calcio è attualmente impossibilitata a tesserare nuovi giocatori in relazione al pagamento di un debito in sospeso. Il divieto sarà revocato quando il pagamento sarà confermato dal creditore interessato".

Il Benevento si è prontamente attivato per effettuare il bonifico di 35mila euro nella mattinata di martedì 14 gennaio 2025 e, a meno di altri imprevisti, il blocco sul mercato verrà revocato nelle giro di poche ore.

Come funziona la ‘Ban List' della FIFA

Il FIFA Registration Ban List è un registro pubblico attraverso il quale l'ente che governa il calcio mondiale permette a tutti i portatori di interesse (calciatori, agenti, club) di poter monitorare gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico di società con cui si sta trattando.

La sanzione per chi non rispetta il regolamento è il "ban", che impedisce ai club di tesserare nuovi calciatori per un intervallo di tempo o un numero di sessioni di mercato, con le eccezioni per i riscatti o i rientri per fine prestito o, ancora, per il primo tesseramento da professionista di giovani cresciuti nel vivaio.