Perché il secondo tempo di Salernitana-Torino è iniziato senza Var dopo un intervallo maxi Dopo un maxi-intervallo superiore ai 25′, Salernitana e Torino hanno iniziato il secondo tempo senza Var. L’arbitro ai giocatori: “Ci penso io”.

A cura di Marco Beltrami

Secondo tempo con imprevisto nel match tra Salernitana e Torino. Le squadre infatti sono tornate in campo con una sorpresa, visto che c'è stato un vero e proprio ritorno al passato. Infatti la sfida è iniziata senza l'ausilio del Var. Niente moviola in campo dopo un fitto conciliabolo tra arbitro, dirigenti e ufficiali, a causa di un problema tecnico proprio al mezzo tecnologico, risolto con ritardo.

Tutto è iniziato all'intervallo del lunch match della 17a giornata di Serie A, con gli addetti ai lavori che hanno riscontrato un problema al monitor dell'on-field review. Impossibile dunque per l'arbitro di rivedere eventuali azioni controverse. Una situazione che sembrava poter essere risolta in tempi brevi, anche se così non è stato. Infatti i lavori sono andati avanti per le lunghe, con il tempo riservato da regolamento alle due squadre per ricaricare le energie che si è inevitabilmente esaurito. Salernitana e Torino sono rientrate in campo dunque con ritardo rispetto ai 15′ canonici.

Sul terreno di gioco i calciatori non hanno dato il via alle ostilità, costretti allo stop dall'arbitro Colombo che aspettava indicazioni dai suoi superiori. Inevitabili dunque le procedure di riscaldamento, per evitare il rischio di problemi muscolari. Nel frattempo il quarto uomo, gli addetti al campo e i dirigenti discutevano a ridosso delle panchine. Molto arrabbiati gli ospiti che temevano che il lungo stop potesse penalizzarli, dopo l'ottimo primo tempo letteralmente dominato.

A quel punto si è deciso per l'inizio del secondo tempo, senza l'ausilio del Var. Impossibile dunque aspettare oltre, per il problema al Var fuori gioco. L'arbitro ha convocato i capitani e ha indicato loro che il match sarebbe andato avanti senza la tecnologia, con il suo labiale emblematico: "Ci penso io". In caso di situazioni difficili, e casi da moviola, decisione affidata esclusivamente all'occhio umano. Proprio per questo le due squadre sono state costrette a prestare maggiore attenzione, in questo curioso approccio alla gara ripartita dopo quasi 30′ di stop. Fortunatamente per tutti, dopo pochi minuti ecco l'annuncio ufficiale sulla risoluzione dei problemi legati alla moviola. Tutto rientrato dunque dopo un curioso problema tecnico che ha fatto respirare a tutti l'atmosfera del vecchio calcio, quello senza il Var.