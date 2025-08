Perché il PSG è costretto a trattare con la Juve per Kolo Muani nonostante offerte più vantaggiose

La Juventus sta accelerando per avere Kolo Muani quanto prima in squadra. La trattativa col PSG va avanti e il club francese si trova quasi spalle al muro in questo momento.

Il mercato della Juventus sta procedendo secondo uno schema ben preciso. È almeno quello che si nota dall'esterno vedendo come si sta muovendo Damien Comolli, direttore generale dei bianconeri, che in assenza di un direttore sportivo sta portando avanti lui stesso in prima persona le trattative. La cessione di Weah alle condizioni stabilite della Juventus rappresenta un passo importante per la Juventus sia dal punto di vista economico che della forza del club di sapersi nuovamente imporre sul mercato. Insomma, ridare credibilità e forza al club per rilanciare il brand Juventus vuol dire anche questo.

Ora la partita si sposta non lontano da Marsiglia, dove è approdato Weah. Comolli punta Parigi e il PSG con l'obiettivo di andarsi a riprendere Kolo Muani. Il francese fino a poche settimane era nell'undici titolare dei bianconeri avendo giocato, oltre agli ultimi sei mesi di stagione, anche il Mondiale per Club. Ora però Tudor lo vorrebbe in maniera definitiva per la prossima stagione. Comolli per questo affare ha un alleato in più: lo stesso Kolo Muani. Il PSG è costretto a trattare con la Juve.

Ma perché? La posizione del PSG è sempre stata chiara: offerta da 40/50 milioni per il calciatore e cessione a titolo definitivo. Un'operazione che in questi termini ad oggi la Juventus non vorrebbe affrontare. Ecco perché si stava cercando di trovare una soluzione in prestito oneroso con obbligo di riscatto a condizioni vantaggiose (10 milioni + 30 di obbligo ndr). Il PSG potrebbe anche pensare di aprire anche se dall'altra parte avrebbe sul piatto la possibilità di poter cedere il giocatore al Tottenham pronto ad accontentare i parigini su tutto.

Com'è la situazione tra Kolo Muani, la Juventus e il PSG

Ma il PSG deve fare i conti proprio con Kolo Muani. Secondo l'esperto di mercato, Fabrizio Romano, la Juve sta lavorando molto forte sul giocatore proprio per resistere agli attacchi della Premier. Dall'altra parte Kolo Muani sta dando assoluta priorità alla Juve, dimostrando pazienza, lealtà e professionalità e i bianconeri hanno continuato i contatti col giocatore.

Il club intende chiudere col PSG nonostante dall'Inghilterra stiano insistendo ma il giocatore sta rispettando la sua promessa ai bianconeri. Anche durante il weekend la Juve e i suoi agenti si sono parlati. Mai come in questa fase però l'affare per la Juve sembra essere davvero più vicino a una svolta positiva.