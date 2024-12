video suggerito

Perché i giocatori del Manchester City sbagliano tutti i rigori a porta vuota prima della Juventus Foden, Gundogan, Grealish e Haaland sono i quattro calciatori del Manchester City che hanno fallito ognuno il proprio rigore in allenamento senza portiere. Ma il video dell'allenamento dagli undici metri alla vigilia della Juventus ha una spiegazione.

A cura di Fabrizio Rinelli

Mancano poco più di 24 ore alla sfida di Champions tra la Juventus di Thiago Motta e il Manchester City di Pep Guardiola. Nel pomeriggio gli inglesi hanno sostenuto il consueto appuntamento della vigilia. Fortemente rimaneggiati per via delle tante assenze e reduci da una serie di sconfitte consecutive mai registrate nella gestione Guardiola, i giocatori non hanno comunque perso il sorriso. E infatti in allenamento vengono ripresi in un video diventato immediatamente virale mentre si sfidano sui calci di rigore ma senza alcun portiere tra i pali.

Sui social chiaramente diversi tifosi sono rimasti stupiti da queste immagini dato che nessuno tra Foden, Gundogan, Grealish e Haaland è riuscito a fare gol. Ma in realtà la verità è un'altra. Difficile immaginare che campioni del loro calibro, nonostante il momento negativo del Manchester City, possano fallire ognuno un rigore dagli undici metri senza portiere. E infatti pare proprio si tratti di una sfida divertente tra loro a colpire palo o traversa. Un qualcosa che si vede fare molto spesso tra compagni di squadra durante gli allenamenti.

Evidentemente si trattava di un momento d'attesa durante gli allenamenti mentre aspettavano i portieri. I quattro calciatori indicati del City infatti dovrebbero essere i rigoristi scelti da Guardiola. Uno di loro si incaricherà della battuta del tiro dagli undici metri in partita a seconda di chi se la sentirà. Per questo motivo si stavano forse preparando per esercitarsi in attesa che i portieri prendessero posizione. Immaginare oggi che i campioni del Manchester City non riescano nemmeno a segnare un rigore a porta vuota sarebbe a dir poco grave.

Gli indisponibili del Manchester City contro la Juventus

Il Manchester City arriva a questa sfida con diversi calciatori indisponibili che rendono la situazione ancor più complicata per Guardiola. Oltre ai lungodegenti Rodri e Bobb, mancheranno anche Kovacic, Aké, Akanij e Stones. Di fatto il tecnico catalano potrebbe avere in panchina solo una manciata di calciatori di movimenti insieme ai portieri. Di certo si tratta del periodo peggiore della gestione di Pep al Manchester City sotto tutti i punti di vista. Ma contro la Juventus sono in ballo tre punti pesantissimi per entrambi gli allenatori.