Il Galles anche in questa edizione dei campionati Europei si sta comportando molto bene. In panchina però non c'è il suo condottiero Ryan Giggs bensì il suo vice Robert Page, allenatore molto poco conosciuto che a suon di buoni risultati sta ottenendo anche tanta popolarità. Il suo Galles è una squadra che ha bassi valori tecnici, se si escludono Bale e Ramsey, ma ha pareggiato con la Svizzera e battuto la Turchia. Page si trova a dover gestire anche l'eredità pesante della sostituzione di Giggs, totem del Manchester United e grande simbolo del calcio britannico, che è stato messo da parte dalla federcalcio gallese perché il prossimo gennaio dovrà subire un processo per violenza domestica.

La federcalcio del Galles ha sospeso Ryan Giggs

Lo scorso mese di novembre Giggs era stato denunciato dalla sua ex fidanzata Kate. L'allenatore è stato accusato di violenza domestica ed era stato pure arrestato, prima di essere poi rilasciato su cauzione. Nel mese di aprile il Tribunale avrebbe dovuto decidere se mandarlo o meno a processo e per questo era stato escluso dalla federazione per le tre partite di Qualificazione ai Mondiali.

Il 23 aprile la Federcalcio dei ‘Dragoni' ha ufficialmente sospeso Giggs, ma non lo ha esonerato, ed ha ufficializzato la nomina di Robert Page come capo-allenatore per la fase finale degli Europei. La sospensione resterà fino a quando non terminerà il processo. "La Federcalcio gallese ha preso atto della decisione del Crown Prosecution Service di procedere con l'accusa a Ryan Giggs, allenatore della squadra nazionale maschile. Alla luce di questa decisione, il FAW può confermare che Robert Page assumerà il ruolo di allenatore della Nazionale maschile agli Europei".

Giggs a processo per violenza domestica

L'ex straordinario calciatore dei Red Devils, grande esempio di longevità calcistica (ha giocato dal 1991 al 2014) subirà un processo con l'accusa di violenza nei confronti dell'ex fidanzata Kate e della sorella minore della ragazza. Così ha deciso il Tribunale di Manchester dopo l'udienza preliminare. Il processo inizierà il prossimo 24 gennaio. Giggs è stato accusato di aver colpito con una testata la fidanzata al termine di un diverbio scoppiato lo scorso novembre e sempre in quella sera, mentre era in stato di ubriachezza, avrebbe aggredito anche la sorella minore della sua ex compagna. Inoltre l'ex giocatore è accusato di comportamenti ‘coercitivi e controllanti' nei confronti della sua ex fidanzata Kate.