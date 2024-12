video suggerito

Perché è stato annullato il gol dell’Inter alla Fiorentina pochi istanti prima del malore di Bove Al momento del malore di Bove il gioco in Fiorentina-Inter era sospeso per la valutazione sul gol annullato a Lautaro. Una decisione presa con l’ausilio del Var. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Il malore di Edoardo Bove in Fiorentina-Inter ha fatto passare tutto in secondo piano, compreso quanto accaduto nei quei pochi minuti di partita precedenti al rinvio. Adesso che le notizie sullo stato di salute del centrocampista colpito da un arresto cardiaco, sono più che incoraggianti, si può anche tornare sull'episodio da moviola avvenuto poco prima del problema occorso al giocatore di casa, ovvero il gol annullato a Lautaro Martinez.

Lautaro segna in Fiorentina-Inter, ma il gol viene annullato

Infatti l'ex calciatore della Roma ha accusato problemi proprio a gioco fermo mentre Inzaghi chiedeva chiarimenti sul motivo per cui l'arbitro, con l'ausilio del Var, avesse deciso di cancellare di fatto lo 0-1. Al minuto 15′ Dumfries dopo un bel gioco di gambe aveva innescato con un lancio perfetto Lautaro. Quest'ultimo dopo essersi liberato del suo marcatore ha calciato forte al volo battendo De Gea. Niente da fare però per i nerazzurri, perché il guardalinee aveva già la bandierina alzata.

Perché la rete di Lautaro è stata annullata in Fiorentina-Inter, il pallone era uscito

Il motivo? Non il fuorigioco del terminale offensivo nerazzurro, ma il pallone uscito prima dell'assist dell'esterno olandese. Infatti dopo il ricorso al Var, la moviola in campo ha certificato che la sfera era completamente uscita, con il frame che ha certificato tutto. Nessun dubbio dunque sulla bontà della decisione del direttore di gara e del guardalinee, come sottolineato anche da Mauro Tonolini, l'ex arbitro oggi componente della Componente Commissione Arbitri Nazionale, intervenuto in rappresentanza della classe arbitrale a Open Var su DAZN.

Corretto dunque il comportamento dell'arbitro Doveri che nonostante la bandierina alzata del suo collaboratore a segnalare l'irregolarità, ha fatto proseguire l'azione consentendo poi l'intervento del Var che ha fugato ogni dubbio. Un'applicazione senza sbavature del protocollo, con buona pace dei rimpianti della formazione ospite.