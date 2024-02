Perché Calzona può allenare Napoli e Slovacchia insieme senza infrangere alcuna regola Ciccio Calzona nei prossimi mesi avrà un doppio ruolo: sarà contemporaneamente il Commissario Tecnico della Slovacchia e l’allenatore del Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Ciccio Calzona è il nuovo allenatore del Napoli, il terzo di questa stagione. Probabilmente nessuno fino a qualche settimana fa lo avrebbe potuto immaginare, non per le sue qualità, ma perché Calzona è da qualche tempo il Commissario Tecnico della Slovacchia, che guiderà a Euro 2024. Il tecnico nativo di Vibo Valentia non infrange nessuna regola, la FIGC non impedisce a un tecnico di una nazionale straniera di allenare contemporaneamente un club italiano.

La parabola di Calzona è davvero incredibile. Una vita da calciatore in gran parte tra i dilettanti, nel suo ultimo anno conosce Sarri che lo vorrà poi con sé come collaboratore. E di Sarri diventa il vice, resta con quel ruolo al suo fianco per undici anni, compresi i tre di Napoli. Poi vive un'esperienza al Cagliari prima di accettare la proposta della Slovacchia, che ha condotto magistralmente agli Europei. E ora per lui c'è di nuovo il Napoli, ma con un ruolo diverso. Sarà l'allenatore in luogo di Mazzarri.

Ma si può allenare una squadra di club e contemporaneamente una nazionale? La risposta nel caso di Calzona è sì. In pratica ogni federazione decide se vincolare o meno il proprio allenatore e il proprio staff tecnico. Non esiste una regola univoca riguardo l'allenare un club e una nazionale.

Per quanto riguarda il c.t. della Nazionale italiana la risposta è naturalmente no. La FIGC vieta al selezionatore azzurro di svolgere il ruolo di allenatore in un altro club. Come è chiaramente scritto nell'articolo 40 comma 4 del ‘Regolamento del settore tecnico della FIGC': "Gli Allenatori Responsabili delle Squadre Nazionali della F.I.G.C. ed i loro Vice nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per società, neppure con mansioni diverse, salvo che il contratto economico non sia stato risolto consensualmente".

Il discorso però è differente per quanto concerne le federazione estere, perché il ‘Regolamento del settore tecnico FIGC' descrive le norme riguardo il doppio incarico riguardo la nazionale italiana. Ogni federazione ha le proprie regole, ci sono quelle che non prevedono limiti per il doppio incarico. Ciò significa che un allenatore tesserato con una società italiana potrebbe con un'autorizzazione specifica sedere anche sulla panchina di una nazionale, o viceversa.

Quindi nel caso di Calzona i casi sono due: o non c'è una restrizione da parte della Slovacchia o è stato trovato un accordo tra il Napoli e la federcalcio slovacca. Il tecnico, classe 1968, non sarà il primo a ricoprire due ruoli contemporaneamente. Negli anni '80 capitò a due allenatori mitici come Sir Alex Ferguson e Lobanovskyi e nel 2009 a Guus Hiddink, che guidò Russia e Chelsea.