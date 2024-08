video suggerito

Perché Barella non è stato convocato per l’Italia da Spalletti: era tutto già programmato Barella è il grande assente nella convocazioni di Spalletti ma non c’è nessuna polemica: la scelta è dettata da un’esigenza di salute del centrocampista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Tra le convocazioni dell'Italia l'assenza che si nota di più è quella di Nicolò Barella: il giocatore dell'Inter non fa parte del gruppo scelto da Luciano Spalletti per le partite di Nations League contro Francia e Israele, ma la sua esclusione non genera nessuna polemica. Il centrocampista non è stato lasciato a casa per scelta tecnica, ma era tutto programmato per consentirgli di sottoporsi a un intervento medico importante per la sua salute.

Perché Barella è stato escluso

La scelta è stata presa di comune accordo con il commissario tecnico che dovrà fare a meno di lui per le due partite previste durante la sosta per le nazionali e valide per la Nations League. Tutto era programmato, dato che la prossima settimana Barella dovrà sottoporsi a un'operazione chirurgica: in day hospital subirà un intervento per liberare le vie aree e rendere più semplice la respirazione.

Non è nulla di preoccupante per i tifosi e l'operazione lo terrà fermo soltanto per qualche giorno. Per questo motivo approfitterà della settimana di sosta per le nazionali per prendersi una pausa e risolvere questo problema e tornare in campo come prima senza nessuna particolare restrizione.

Quando tornerà in campo

Anche i tempi di recupero sono già stati definiti e non mettono in allarme Simone Inzaghi che non dovrà rinunciare a lui a lungo. L'intervento richiederà a Barella soltanto qualche giorno di stop e poi potrà allenarsi normalmente con il resto dei compagni rimasti a Milano. E l'Inter potrà averlo presto a disposizione: il centrocampista potrebbe tornare titolare già contro il Monza, ossia nella prima partita dopo la sosta, senza saltare nessuna gara e soprattutto tornando perfettamente in condizione per il derby contro il Milan in programma alla fine di settembre.