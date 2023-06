Per Mancini la Spagna ha meritato, ma Immobile ha visto un’altra partita e non ci sta: “Mi rode” Dopo la sconfitta dell’Italia contro la Spagna in Nations League, Ciro Immobile ha dimostrato di avere un’opinione diversa rispetto a quella del suo ct Roberto Mancini.

A cura di Marco Beltrami

Un gol in avvio di partita, viziato da un errore di Bonucci, e uno nel finale. Così l'Italia ha perso contro la Spagna nella semifinale di Nations League perdendo così la chance di giocarsi l'ultimo atto. Alla squadra di Mancini dunque non resta che giocarsi nuovamente il terzo posto proprio come nel 2021, contro l'Olanda domenica. Se il commissario tecnico della Nazionale al termine del match ha riconosciuto i meriti degli avversari, di diverso parere Ciro Immobile.

Intervenuto ai microfoni della Rai un pragmatico Mancini ha spiegato che a prescindere dal gol arrivato in extremis, la Spagna ha meritato il successo più dell'Italia. La sua visione è chiara: "Alla fine hanno meritato di vincere anche se hanno trovato gol alla fine credo che abbiano giocato meglio. Noi abbiamo impostato una partita un po’ diversa e siamo riusciti a fare poco soprattutto nel secondo tempo".

Dopo aver rinunciato all'autore del gol Immobile, il selezionatore non ha fatto più ricorso ad una punta di peso, affidandosi poi a Chiesa. Per quanto concerne i singoli però Mancini non ha nulla da rimproverare ai suoi: "Pensavamo che Chiesa potesse dare un po’ più di profondità, non dandogli riferimenti. Solo questo. I ragazzi hanno messo tutto quello che potevano mettere. Ci sono delle cose di cui dobbiamo rammaricarci, probabilmente il fatto di aver fatto una partita diversa dal solito…. non è la nostra qualità. Come interpreteremo la partita contro l’Olanda? La dobbiamo interpretare bene e cercare di farlo come l’altra volta".

A Sky poi è stato più preciso, sottolineando come il cambio di tattica rispetto al passato non sia stato felice: "Forse questo non è il nostro calcio. Forse dovevo fare qualcosa io, e cambiare qualcosa. Abbiamo impostato un calcio alcuni anni fa e forse dobbiamo continuare con quello, l'avevamo impostata così pensando di poter fare qualcosa di meglio".

Di tutt'altra opinione Ciro Immobile. Il centravanti si è presentato ai microfoni molto rammaricato per il risultato negativo. Per il bomber della Lazio, l'Italia avrebbe meritato molto di più: "Ritorno amaro perché abbiamo lottato fino alla fine e poi abbiamo subito questo gol con un po’ di sfortuna perché la palla è carambolata proprio sull’attaccante loro sulla linea. Succede il calcio è così, ci prendiamo sta sconfitta anche se ci brucia molto perché stavamo giocando molto bene e purtroppo capita".

L'opinione di Ciro sulla sfida è condizionata dall'amarezza, così come il fatto di non essere d'accordo con il suo tecnico: "Contro la Spagna è sempre difficile giocare, loro hanno sempre la palla ti fanno innervosire, ti stancano però non è che hanno creato tantissime occasioni. Magari a livello di gioco erano un pizzico più avanti di noi, ma come occasioni era più giusto il pareggio. Non sono d’accordo col mister? No, sono molto triste e per quello mi rode tanto. È difficile dare un giudizio così a caldo sulla partita".