Pepe accusato di aver nascosto un proiettile in campo: tensione altissima, la gara finisce in rissa Pepe è stato accusato di aver nascosto all’arbitro un proiettile lanciato in campo dagli spalti: la gara finisce con una rissa gigantesca e cinque cartellini rossi distribuiti durante e dopo i 90′.

A cura di Vito Lamorte

Il big match del campionato portoghese tra Porto e Sporting Clube di venerdì scorso si è conclusa con un pareggio per 2-2 e ha lasciato invariate le distanze in vetta alla classifica. Nelle ore successive alla gara, però, non si è parlato tanto delle cose viste in campo a livello tecnico quanto della brutale rissa tra giocatori e membri dello staff tecnico che hanno vita i due club alla fine: l'arbitro ha dovuto espellere ben quattro calciatori, due dello Sporting e due del Porto, dopo un momento di tensione durato più di 5 minuti.

Uno dei protagonisti di questi spiacevole episodio è stato il capitano della squadra locale, Pepe. Il calciatore portoghese ha disputato la solita gara fatta di grande grinta e attenzione e dopo il fischio finale si è visto sventolare un cartellino rosso per aver aggredito il dirigente dello Sporting Hugo Viana: questo tipo di comportamento nei confronti di un dirigente è punibile in Portogallo con una sanzione che va da due mesi a due anni, ma bisognerà leggere cosa è stato riportato nel referto. Ma la parte più complicata non è questa per Pepe, visto che, secondo il quotidiano portoghese A Bola, sarebbe stato protagonista di un atto ancora più grave nel primo tempo.

Al 44′ della prima frazione Ricardo Esgaio, giocatore dello Sporting, si è beccato un cartellino giallo dopo aver affrontato Pepe a muso duro. La ragione? Il calciatore della squadra di Lisbona voleva che il difensore dei Dragoes mostrasse un oggetto che aveva raccolto in campo all'arbitro. Secondo molti media lusitani "il difensore centrale del Porto, vicino all'area dello Sporting, avrebbe cercato di nascondere un oggetto che, secondo la relazione del delegato della Liga, potrebbe essere un proiettile".

La stampa portoghese sottolinea che "il rapporto della delegazione fa riferimento ad un proiettile raccolto da Pepe in campo. I giocatori dello Sporting se ne sono accorti e hanno chiesto che il difensore centrale, che voleva nasconderlo, mostrasse l'oggetto all'arbitro". Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano A Bola, il presunto proiettile caduto sul campo di gioco "è stato consegnato dall'arbitro al delegato, che dovrebbe segnalarlo alle autorità competenti". Nelle prossime ore capiremo come si evolverà e come finirà questo spiacevole incidente.

Intanto le immagini della rissa hanno fatto il giro del mondo, visto che sono state coinvolte più di 40 persone e persino i raccattapalle hanno tenuto dei comportamenti non consoni al loro ruolo. Nessuno si è soffermato sulla gara, poiché, dopo il fischio finale, la rabbia è esplosa in tutti gli angoli dello stadio: i Leões si erano portati sul doppio vantaggio grazie alle reti di Paulinho e Nuno Santos prima della rimonta del Porto firmata da Fabio Vieria e Mehdi Taremi.