Pep Guardiola è squalificato in Premier League per nuova regola: nessuno ne era a conoscenza Guardiola non sarà in panchina nella partita contro il Wolverhampton: l’allenatore è stato squalificato per una nuova regola introdotta dalla Premier League ma che non conosceva nessuno.

A cura di Ada Cotugno

Pep Guardiola non sarà in panchina contro il Wolverhampton per una regola che in Premier League non conosceva ancora nessuno. E sarà proprio l'allenatore del Manchester City il primo a provare sulla sua pelle il cambio di regolamento voluto dei vertici del campionato inglese all'inizio di questo campionato: suo malgrado non potrà essere presente a bordocampo per gestire la sua squadra, una notizia che ha lasciato i tifosi praticamente sconvolti.

Niente di straordinario, visto che si tratta di una normale squalifica per somma di ammonizioni. Lo spagnolo era stato sanzionato con un cartellino giallo nella partita di League Cup persa contro il Newcastle e per questo dovrà scontare la punizione alla prima occasione utile in campionato. Una consuetudine, ma da quest'anno la Premier League ha applicato una modifica sul numero di gialli necessari per far scattare la sanzione.

Fino allo scorso anno infatti gli allenatori venivano squalificati per una partita al raggiungimento di quattro cartellini gialli, ma in questa stagione la soglia è scesa a tre. E Guardiola ha già raggiunto il limite massimo di ammonizioni: contro il Newcastle è arrivata la terza della sua stagione e per questo verrà sanzionato per un turno, quasi a sua insaputa. L'allenatore lo ha confermato in conferenza stampa, chiarendo questo equivoco che si era creato per il cambio nel regolamento di cui nessuno si era reso conto.

A confermarlo ci ha pensato la giornalista Jacqui Oatley che su X (ex Twitter): nel suo post ha raccontato l'accaduto, confermando la squalifica dell'allenatore per la nuova regola introdotta soltanto all'inizio di questa stagione. "Questa è una novità per tutti, ma l'ha appena confermato la Premier League" aggiunge poi, spezzando l'incredulità di chi da diversi giorni stava indagando sul motivo della squalifica di Guardiola.