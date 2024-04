La Premier League vuole adottare una norma NBA per competere con l’Arabia: sarebbe una rivoluzione

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

La Premier League vuole adottare una norma NBA per competere con l'Arabia Saudita: si tratta della ‘Luxury Tax' e potrebbe essere una rivoluzione. L'ingresso a gamba tesa della Saudi Pro League sul mercato del calcio internazionale ha cambiato il panorama mondiale e l'assenza di limiti economici ha messo in allerta i maggiori campionati europei.

I vertici del calcio inglese hanno deciso di non restare a guardare e di muoversi subito per evitare di pagare un prezzo troppo alto tra qualche anno.

Nella stagione in cui Everton e Nottingham Forest sono stati sanzionate con una detrazione di punti e col mercato di gennaio fatto di poche spese per non aver rispettato le regole del Fair Play Finanziario, stabilite dalla Federazione inglese; molti club hanno fatto presente alla FA che queste regole di sostenibilità e di profitto non sono in linea con la realtà del panorama calcistica mondiale e hanno espresso perplessità sul fatto che se dovesse continuare così la Premier League potrebbe perdere il suo appeal e non potrebbe permettersi più i migliori giocatori del mondo.

Per questo motivo, come riportato dal Daily Mail, 17 dei 20 club della massima serie stanno considerando l’abolizione delle penalizzazioni in classifica e l’introduzione di una “Luxury Tax” in caso di violazioni delle regole di sostenibilità economico-finanziaria (il cosiddetto Fair Play Finanziario inglese).

Che cos'è la ‘Luxury Tax' che vuole adottare la Premier League

Che cos'è la ‘Luxury Tax'? Si basa sul principio che i club che spendono troppo verrebbero sottoposti a sanzioni economiche che aumenterebbero all’aumentare delle spese: i soldi raccolti, che potrebbero arrivare a decine di milioni di sterline e verrebbero quindi ridistribuiti alle squadre che rispettano le regole. Alcune delle multe potrebbero andare in un ‘fondo di emergenza' per aiutare i club della English Football League in difficoltà finanziarie.

Attualmente una tassa di questo tipo è presente nella Major League Baseball e nella NBA, e si riferisce all’importo speso per gli stipendi della squadra. Le altre due principali leghe sportive americane, la NFL e la NHL, invece, hanno dei tetti salariali rigidi che i club non possono superare.