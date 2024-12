video suggerito

Pelmard del Lecce inseguito e fermato dalla polizia, la cena di Natale finisce male: cosa è successo Andy Pelmard inseguito dalla polizia e poi fermato dopo la festa di Natale del Lecce. Il terzino francese della squadra salentina aveva un tasso alcolemico molto alto. Il Lecce lo esclude con effetto immediato dalla Prima Squadra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Lecce organizza per staff e calciatori la classica cena di Natale ma la serata non finisce bene per Andy Pelmard. Il terzino destro francese classe 2000 in prestito dal Clermont è stato infatti fermato dalla polizia che lo ha inseguito per la città fino a ritirargli la patente una volta bloccato. Secondo quanto riferisce la Questura di Lecce molte persone per strada nella serata di ieri avevano chiamato la sala operativa per segnalare una macchina impazzita proprio nella zona centrale della città. L'auto era proprio quella guidata dal 24enne Pelmard.

Gli operatori sono arrivati subito sul posto tentando di fermare il calciatore che però ha ignorato l'alt proseguendo la sua corsa. Una corsa però terminata poco dopo un breve inseguimento. Pelmard aveva un tasso alcolemico abbastanza alto. Il giocatore è stato denunciato, gli è stata sequestrata la patente, e gli sono stati tolti 16 punti. Ovviamente è stato redatto anche un verbale in cui gli sono state notificate diverse infrazioni al codice della strada. Inoltre il giocatore è stato denunciato anche per resistenza (proprio per non aver rispettato l'alt ndr) oltre che per guida in stato d'ebbrezza.

Il comunicato ufficiale del Lecce sulla vicenda Pelmard

Il Lecce fino a questa mattina non aveva comunicato nella sull'accaduto anche se la vicenda è cominciata ad emergere un po' alla volta proprio perché accaduta sotto gli occhi di diverse persone in centro città. Poco fa però ecco la nota della società salentina che ha così disposto con effetto immediato l'esclusione del calciatore dalla rosa della Prima Squadra. Un provvedimento prevedibile.

Il giocatore dunque rimarrà ai margini della squadra fino a un tempo indefinito in attesa di capire meglio, evidentemente, se prendere un provvedimento definitivo. Prima di questo episodio il giocatore era stato impiegato solo tre volte in campo per una manciata di minuti contro contro il Parma a inizio stagione, poi titolare contro il Napoli e mezz'ora nel match col Bologna del 2 novembre. Questa la nota ufficiale.

"L’U.S. Lecce, alla luce dei fatti accaduti nella serata di ieri, condanna con fermezza il comportamento del proprio calciatore Andy Pelmard, in quanto non conforme alle linee comportamentali dettate dalla società. L’U.S. Lecce nell’attesa di operare gli opportuni approfondimenti su quanto avvenuto ha disposto con effetto immediato l’esclusione del Calciatore dalla rosa della Prima Squadra e valuterà il rilievo anche disciplinare delle condotte, riservandosi di adottare gli opportuni ed ulteriori provvedimenti di cui verrà data successiva comunicazione".