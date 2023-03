Pedro Gonçalves segna da centrocampo e firma il gol più bello dell’Europa League: una lucida follia Pedro Gonçalves ha rimesso in partita lo Sporting Clube de Portugal in casa dell’Arsenal con un gol favoloso da centrocampo.

Pedro Gonçalves ha rimesso in partita lo Sporting Clube in casa dell'Arsenal con un gol favoloso e ora i portoghesi possono giocarsi le loro chance per andare ai quarti di finale di Europa League. Il centrocampista classe 1998 ha siglato la rete del pareggio per i portoghesi con un tiro da metà campo che ha terminato la sua corsa alle spalle di Ramsdale e ha fatto esplodere lo spicchio di tifosi lusitani presenti all'Emirates Stadium.

La squadra di Ruben Amorim ha giocato una gara che in poche quest'anno sono riuscite a fare in casa dei Gunners e ha trovato il gol del meritato pareggio nella modalità più clamorosa: con una conclusione dopo aver fatto due passi dalla linea di centrocampo.

L'Arsenal stava costruendo la manovra offensiva in mezzo al campo e su un appoggio non preciso all'indietro Jorginho viene pressato dai calciatori portoghesi e perde il possesso: il pallone arriva tra i piedi del numero 28, che dopo due tocchi per aggiustarsi il pallone ha lasciato partire un tiro che è finito alle spalle del portiere inglese.

