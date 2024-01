Pedro Banga collassa e muore in campo a soli 20 anni: era una promessa del calcio africano Pedro Banga, centrocampista 20enne del Maritimo B, è collassato in campo in una partita tra amici durante le festività natalizie. Inutili i soccorsi e la corsa in ospedale. Aveva vestito la maglia Under 17 dell’Angola ai Mondiali 2019 ed era tra i giovani talenti più seguiti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Ancora un lutto nel mondo del calcio per un malore improvviso e fatale in campo. È accaduto a Luanda, in Angola, quando il 20enne centrocampista Pedro Banga si è accasciato per un improvviso collasso cardiorespiratorio. Inutili i soccorsi da parte degli altri giocatori e dello staff presente alla partita: trasportato d'urgenza in ospedale, non si p più ripreso.

Un giovane talento, una promessa del calcio per i prossimi anni. Così, Pedro Banga, centrocampista angolano, era definito dagli addetti ai lavori che seguono da vicino i calciatori provenienti dall'Africa che sempre più spesso presenta giocatori di qualità anche internazionale.

Banga era uno di questi ma purtroppo non potrà più dimostrarlo. In occasione delle festività natalizie e di fine anno, era tornato nella sua città natale, Luanda, la capitale dell'Angola per stare con la famiglia e gli amici di sempre. Con cui si è dilettato a giocare partitelle amichevoli, di cui una è risultata purtroppo fatale.

La tragica notizia è circolata a cavallo di Capodanno, quando è stata rilanciata dai media angolani e portoghesi, dove Banga aveva giocato. Pur ancora giovanissimo, nutriva una certa esperienza internazionale e gli osservatori dell'Angola lo tenevano sotto stretta osservazione.

Purtroppo, il giovane 20enne in una delle tante partite organizzate tra amici, è stato colpito da un improvviso malore e si è accasciato in campo: un collasso cardiorespiratorio che non gli ha lasciato scampo. Inutili gli immediati soccorsi dei presenti sul terreno di gioco che hanno chiamato l'ambulanza. Altrettanto inutile la corsa in ospedale, dove Pedro Banga è spirato poco dopo.

Il suo nome è legato alla nazionale giovanile dell'Angola di cui ha vestito la maglia ai Mondiali Under 17 del 2019. La sua partecipazione a questo torneo aveva messo in risalto le sue capacità e lo aveva collocato come uno dei giovani da tenere d'occhio nel panorama del calcio africano e non solo. Perché nel settembre 2022 aveva fatto il grande passo, sbarcando nel calcio europeo: il Maritimo lo aveva ingaggiato per la propria Under 23 da cui, l'estate successiva aveva raggiunto la squadra B, giocando fino alla tragica scomparsa 16 partite.