Benjamin Pavard è risultato positivo al Covid-19. Il 24enne del Bayern Monaco è asintomatico, in buona salute e già in isolamento domiciliare. Il difensore francese del club tedesco dovrà ora stare in quarantena per 14 giorni, quindi, di certo salterà la sfida di andata degli ottavi di Champions League con la Lazio, in programma il prossimo 23 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma.

Pavard è il quarto giocatore del Bayern Monaco ad aver ricevuto esito positivo dal tampone per il Covid in un breve periodo di tempo. In precedenza infatti, Leon Goretzka, Javi Martinez e Thomas Müller avevano contratto il coronavirus.

