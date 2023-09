Paura per Sergio Ramos, rapina in casa mentre è in campo col Siviglia: dentro c’erano i 4 figli Grande spavento per il calciatore del Siviglia Sergio Ramos vittima di una rapina in casa mentre era in campo: al momento dell’irruzione da parte dei ladri nell’abitazione c’erano i quattro figli e le loro tate.

A cura di Michele Mazzeo

Minuti di terrore per il calciatore spagnolo Sergio Ramos vittima di una rapina nella sua abitazione mentre era in campo con la maglia del Siviglia per la sfida di Champions League contro il Lens. Al momento dell'irruzione anche la moglie Pilar Rubio, nota attrice e giornalista spagnola, era assente per motivi professionali, ma in casa c'erano i loro quattro figli (Sergio Jr. di 9 anni, Marco di 8 anni , Alejandro di 5 anni e Maximo Adriano di 3 anni) insieme alle due tate che si prendono cura di loro.

Stando a quanto riportano diverse testate andaluse, il gruppo di malviventi ha aggirato i sistemi di sicurezza e fatto irruzione nella residenza principale della famiglia Ramos-Rubio, la fattoria di 44 ettari denominata "Finca La Alegria", situata a Bollulos de la Mitacion, nella regione di La Juliana, a una ventina di chilometri da Siviglia, nella quale, oltre al lussuoso palazzo dove vivono, ospita piscine, un campo da padel, un campo da calcio e la scuderia di cavalli SR4 di cui fa parte l'ormai famoso Yucatán de Ramos vincitore di premi in tutto il mondo. Una volta entrati i ladri hanno saccheggiato la casa, portando via orologi di lusso, gioielli, abiti firmati e contanti che la coppia aveva in casa. Secondo fonti giudiziarie citate da ABC i bambini e le loro badanti non avrebbero subito danni durante la rapina.

Sulla vicenda, avvenuta lo scorso 20 settembre, stanno già indagando gli agenti della Polizia Giudiziaria della Guardia Civil che non hanno però ancora rintracciato i criminali autori della rapina. La felicità di Sergio Ramos per il suo ritorno a casa (lui è nato e cresciuto a Siviglia) dopo quasi 20 anni dove ha vissuto prima a Madrid e poi Parigi viene dunque improvvisamente interrotta da questo grande spavento, dovuto soprattutto alla presenza dei suoi figli mentre i ladri si introducevano nella sua abitazione.

Non è la prima volta che Sergio Ramos subisce una rapina in casa. Nel 2012 un gruppo di criminali fece irruzione nella sua abitazione situata nell'esclusivo quartiere madrileno di Conde Orgaz. In quel caso però il calciatore 37enne si trovava all'interno insieme al fratello René e misero in fuga i ladri costretti a scappare a mani vuote.