Incidente per Kolo Muani, la sua Ferrari distrutta dopo lo scoppio di uno pneumatico in autostrada

Per fortuna si è trattato soltanto di un grande spavento per Randal Kolo Muani, coinvolto in un incidente sulla M25 con la sua Ferrari Purosangue mentre si recava all'aeroporto di Stansted dopo l'allenamento per prendere il volo verso Francoforte assieme al resto della squadra del Tottenham. La macchina è stata completamente distrutta dallo scoppio improvviso di uno pneumatico. L'ex Juve è uscito illeso, sotto gli occhi dell'amico Wilson Odobert che era in macchina dietro di lui e ha assistito impietrito a tutta la scena, prima di vedere il francese uscire dalla vettura senza un graffio come confermato anche dall'allenatore Thomas Frank.

Le immagini dell'incidente di Kolo Muani

La scena è terrificante e la parte anteriore della Ferrari è completamente distrutta, ma il giocatore per fortuna non ha riportato nessuna ferita. Intorno alle 14:50 di ieri le telecamere puntate sul tratto della M45 che stava percorrendo Kolo Muani hanno ripreso tutto: si vede il momento preciso in cui lo pneumatico è scoppiato, la ruota staccata ancora fumante e alcuni automobilisti che si sono fermati attorno all'auto sportiva rovinata. Secondo quanto riportato dal Sun dei testimoni avrebbero raccontato di aver sentito tre forti botti e di aver visto poi l'incidente.

Anche il giocatore del Tottenham Odobert ha assistito alla dinamica perché era in macchina proprio dietro al francese e si è fermato per soccorrerlo e accertarsi delle sue condizioni. L'ex Juve, che si starebbe preparando per un ritorno a Torino, non ha riportato ferite ma si è preso un grandissimo spavento perché si è ritrovato balzato fuori strada mentre sfrecciava verso l'aeroporto, pronto per affrontare la trasferta in Germania. Alcuni automobilisti, sbalorditi dalla scena, hanno fotografato la Ferrari distrutta con accanto i due giocatori ancora spaventati ma che hanno mantenuto la calma nonostante la situazione di grande preoccupazione.