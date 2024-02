Paura e follia nella National League inglese: steward preso a pugni, un razzo contro l’arbitro A margine di Barnet-Waldstone, valida per la National League inglese, si è assistito a scene di efferata violenza: i tifosi di casa hanno invaso il campo dopo il pareggio avversario, aggredendo gli steward e lanciando oggetti e razzi, uno dei quali ha colpito in pieno il direttore di gara. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Un arbitro è stato colpito da un fumogeno e uno steward preso a pugni da un tifoso nel corso di una partita della National League, la quinta serie inglese, che vedeva sabato in campo il match tra Barnet e Wealdone, poi conclusosi al 100′ 1-1. Proprio la rete del pareggio degli ospiti ha scatenato la furia dei tifosi con scene di efferata violenza dagli spalti e l'aggressione in campo che ha gettato il match nel caos.

Barnet-Wealdstone è stata una delle partite più attese della giornata di National League con i padroni di casa che avrebbero potuto salire tra i primi due posti della classifica con la vittoria, alla ricerca di un rientro in Football League. Un'obiettivo cullato per 90 minuti ed oltre, perché solamente al 99′ gli ospiti hanno trovato un incredibile e oramai insperato pareggio dopo la rete iniziale di Callum Stead: Corie Andrews ha rovinato la festa, trasformatasi in pochi secondi in follia.

Sul terreno di gioco dello stadio di casa, l'Hive, i tifosi sono entrati in campo negli ultimi istanti di recupero e dagli spalti sono iniziati a piovere sul terreno di gioco, petardi e oggetti. Una protesta clamorosa quando solamente qualche minuto prima per i giocatori del Barnet arrivavano solo applausi e cori di festa. Un tifoso è riuscito anche ad aggredire uno steward: entrato in campo, il responsabile della sicurezza, come da regolamento, ha provato a fermare l'invasore per allontanarlo dal campo ma ha avuto la peggio.

La furiosa lite a terra, con il tifoso che ha preso a pugni lo steward è stata sedata dall'intervento di alcuni stessi giocatori dell'Wealdstone, in aiuto di un altro spettatore intervenuto nella rissa per cercare di sedare gli animi. Ma quell'assalto è stato il classico là per dar vita ad altri scontri e intemperanze: i tifosi hanno iniziano a fischiare e a lanciare di tutto sul terreno di gioco. Mentre l'invasore veniva trascinato di peso fuori dal campo, l'arbitro viene colpito da un fumogeno in pieno petto. Dale Baines, il direttore di gara barcolla per lo spavento, mentre il razzo cade lì vicino a terra.

Il club di casa è rimasto scioccato dal comportamento aggressivo dei propri tifosi: "Il club è sconvolto dalle azioni dei tifosi di Wealdstone e sta lavorando a stretto contatto con la polizia MET e gli organismi di regolamentazione riguardo agli incidenti di ieri" si legge nella nota del Barnet. "Possiamo confermare che lo steward aggredito non ha subito danni gravi e ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a garantire la sicurezza di tutti i tifosi e dello staff durante la giornata" conclude il comunicato della società londinese. "Per il momento il Club non rilascerà ulteriori commenti".